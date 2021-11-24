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球棒無辜！徐國勇拋「球棒實名制」熱議度遠勝公投說明會表現

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:翻攝自臉書

文／葛緯詩

近期台灣治安狀況頻傳，內政部長徐國勇22日在全國同步掃黑專案記者會上致詞時突然說，未來警方查獲車上有球棒，將註記於警政系統，引發軒然大波。雖然徐國勇事後在臉書解釋，有前科者才需要註記，但網友一樣不買單，質疑此舉幫助不大，還會徒增基層員警負擔，遭嘲諷是「球棒實名制領先全球」。

「球棒說」聲量創個人新高　超越公投說明會攻防表現

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/10/24~2021/11/22），徐國勇在記者會上突然語出驚人，要求警察未來臨檢發現車上有球棒等危險物品，必須註記於警用行動電腦，後來又在臉書說明，此政策僅針對有前科者「一般民眾進行運動等並不會註記」，引發網友熱議，徐國勇網路聲量因此創下近一個月新高，共計1萬9903筆。

由於全台行車糾紛引發的暴力事件連日頻傳，各大縣市皆有不少「地方棒球隊」出沒，民眾人人自危，除了希望政府可以有所作為，盡速補上社會安全網的破洞，對於該如何自保，球棒也成為大家首選的「最佳神器」。然而近日多起暴力事件皆與持球棒有關，徐國勇就拋出有前科者經查攜帶球棒要註記的政策，姑且不論「註記」可以起到什麼威嚇作用，許多網友更想知道，未來如果高爾夫球桿、拐杖、板手淪為暴力分子的鬥毆工具，是否也要逐一採「實名制」登記，痛批註記攜帶球棒根本是「治標不治本」。

從另一個角度來看，徐國勇這次的「球棒說」也讓他日前在電視說明會上的表現被比下去。藍綠積極備戰年底四大公投，徐國勇11月18日以反方身分出席公投綁大選電視說明會，對決正方國民黨台北市議員羅智強，雙方都有備而來，激烈攻防除了帶動公投案熱度，也帶起徐國勇一波網路聲量成長。這次因為拋出「球棒實名制」政策，遭致網友譏笑，網路聲量一舉超越電視說明會當日的精采表現。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

「球棒」熱議度大於「刀械」、「槍枝」　網友批評放錯重點

透過熱門關鍵字來看，近一個月徐國勇的關鍵字快速被「球棒實名制」攻佔，「球棒」、「實名制」、「註記」等等都上榜，討論熱門程度甚至還大於同樣被歸類在危險物品的「刀械」、「槍枝」，顯示看到球棒成為許多暴力事件的凶器，就拿球棒開刀的作法，網友不僅跳出來替球棒「喊冤」，認為有問題的是人而非器具，對於這種頭痛醫頭、腳痛醫腳的決策邏輯，也批評是完全放錯重點，遭酸「當官好簡單」。

隨著近期治安事件頻傳，大家都相當關心政府如何整頓治安、提升社會安全，徐國勇恐怕也是希望在第一時間回應社會期待，但放錯重點不僅無法獲得民意支持，也使原先想改善治安的美意，淪為網友茶餘飯後的一則笑話。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎


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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月24日至2021年11月22日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『徐國勇』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

徐國勇 實名制

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