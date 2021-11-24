民眾唉嘆搶不到15輪BNT 台南緊急增加10500劑

第15輪疫苗注射你搶到了嗎？其中BNT疫苗昨天剛開放預約就秒殺，名額被搶光光，民眾唉嘆「疫苗不是很多嗎？怎麼打不到」，台南市衛生局昨天晚間緊急協調，在成大醫院、衛生福利部胸腔病院、台南市立醫院、柳營奇美醫院及永康區診所，加開1萬500個名額，到今天中午12時，民眾都可以預約。

衛生局表示，第15輪可預約注射BNT第1劑資格為12歲以上者；可預約BNT第2劑者為10月28日(含)前已接種BNT第1劑18歲以上；莫德納第1劑預約資格為18歲以上，第2劑為10月28日(含)前已接種莫德納第1劑18歲以上；可接種第2劑AZ或混打BNT、莫德納疫苗者為9月30日(含)前已接種AZ第1劑18歲以上的市民。

第15輪疫苗預約，昨天開放，到今天中午12時止，將在11月25日至12月1日注射。其中BNT疫苗昨天早上10點開放預約，馬上秒殺，讓不少符合資格的民眾，看著平台上的「額滿」字樣，只能嘆氣。

衛生局表示，這一波是10月開放一般民眾可以預約BNT後，第一劑滿28天，首波可以打第二劑，可能因此人比較多，之前各輪都還出現有疫苗打不完的情況，而且BNT與莫德納在解凍分送到各縣市後，必須在28天之內打完，指揮中心在發送疫苗時都會有考慮。

衛生局表示，台南市這一波意願登記有40多萬人次，但其中有很多是重覆登記莫德納與BNT，而且12到18歲的學生也有人上網預約，但學生要到12月才由中央統一發送疫苗注射第二劑，因此這些名額都要排除，之前各家醫院提供的注射量能約15萬5000劑，由於BNT名額不足，馬上協調增加，希望能夠讓想打的民眾都打得到。