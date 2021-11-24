柯建銘：連國家安危都不顧 歷史焚化爐正等待國民黨

因應中國大陸武力威脅，立法院院會昨天三讀通過行政院所提的「海空戰力提升計畫採購特別條例」，明定特別預算上限2400億元，將用於採購飛彈系統、防空系統與高效能艦艇，但在野黨質疑空白授權、違反財政紀律。民進黨團總召柯建銘深夜臉書表示，連國家安危都不顧，這樣的國民黨還有存在的必要嗎？

柯建銘說，立法史上最不負責、最荒謬的一幕，卻毫不掩飾的在前天的協商及昨天的院會演出，國民黨寧甘冒不韙，背後原因，實值得深思、破見，這是一個非常嚴肅的課題。

柯建銘指出，國民黨為反對而反對，抹黑是「鐽震案翻版」是弊案，這是對中科院極大的誣衊；且國民黨最惡質的是提出「違憲」的修正案，以擋採購條例，以為可瞞天過海、天衣無縫，但國民黨在第四條中做出「違憲」的乾坤大挪移，把民國111年度現正在審查中的中央政府總預算「十二項軍購」預算移入採購條例第四條，再把「八項國內採購」項目移入中央政府總預算，條例之變動涉及審查中民國111年度中央政府總預算之金額及項目，當然是違憲的。

柯建銘批評，這不是違憲，什麼才是違憲，請國民黨不要「裝文盲、裝理盲」，大法官釋字第391號解釋文也早在民國84年就已清楚解釋，國民黨如此行為，就是違憲。

柯建銘表示，昨天共同見證了國民黨集體扼殺國家安全、國防自主，史無前例瘋狂演出時，「我們須告訴自己，這不只是平庸的邪惡，背後原因、動機，才是重點，這是一個非常嚴肅的問題『國家危矣』，朱立倫主席，你以為如何？可坐視乎？歷史的焚化爐正等待你們」。