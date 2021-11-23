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蔡英文：台美經濟合作 不能停也不會停下來

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

第二屆台美經濟繁榮對話（EPPD）今天落幕，蔡英文總統在臉書上談及四項成果，她並表示，台灣和美國的經濟合作，不能停也不會停下來。

蔡總統說，雖然公投很重要，國內各項政策進展也很重要，大家可能沒注意，台灣今年的經濟成長率有機會突破6%，這是大家共同努力的成果，要一起努力維持這樣的發展動能。其中，台灣和美國的經濟合作更是重中之重。今天第二屆台美經濟繁榮對話圓滿落幕。我方與美方代表針對四項議題交換意見，並取得進一步的成果。

蔡總統說，第一是共同解決關鍵供應鏈之瓶頸，並針對半導體供應鏈，提高安全性及韌性。第二是與理念相近國家合作，共同應對違反國際貿易規則的經濟脅迫。第三是數位經濟與5G網路安全：期盼明年在EPPD架構下，召開第4屆台美「數位經濟論壇」。第四是科學與技術：在台美科技合作協議架構下，明年將在台灣舉辦首屆台美雙邊科學技術會議。

蔡總統說，感謝所有參與的夥伴，共同為台美合作持續努力。「我們都希望，台灣能夠積極走向國際，與共享價值的夥伴深化合作。現在，我們正朝這個目標邁進，我也要請大家一起支持，讓台灣繼續走在正確的道路上。」

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