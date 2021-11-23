未來十年願景 林飛帆：政黨也要有「行規」

未來十年的台灣該是什麼樣？「口譯哥」趙怡翔認為，台灣要有能力在兩岸危機下自保，才能決定未來，其中加強台灣的國力與軍事力量是非常重要的方法；民進黨副秘書長林飛帆說，下個十年中，台灣民主不該再訴諸激情與對立，政黨也要有「行規」，扮演引領公共討論的角色。

下一個十年別吵兩岸

前交通部長兼台灣智庫共同創辦人林佳龍、民進黨副秘書長林飛帆、台灣智庫執行委員楊懿珊、前駐美國台北經濟文化代表處政治組組長趙怡翔 23 日出席台灣智庫20週年論壇，暢談台灣的十年願景。

主持人總統府資政蕭新煌提出台灣未來十年的重要關注目標，是維持兩岸穩定發展、區域和平、經濟、就業、教育、民主發展、國家安全、國家正常化，並意識到台灣民主自由維護不是只為了台灣本身，而是為全球的利益，並讓台灣貿易、經濟與國際規範接軌。

楊懿珊說，她希望台灣不要再花下一個十年討論「台灣」與「中華民國」的問題，不該以情緒性、悲憤的角度看待各方情勢，也強調台灣一直以來都有很多國際認可、民眾自己也了然於心的優勢，卻因為長期的國際環境打壓而低估了自己的潛力，希望從台灣文化、教育進行改善。

但民進黨副秘書長林飛帆認為，兩岸議題在未來十年仍會是主要社會矛盾來源之一，不論任何議題，最終都會牽涉到中國、淪為挺台、親中的兩極式的二元對立，因此未來十年最優先的項目應是，台灣民主治理結構如何更完善？讓政府與政黨在重大公共政策討論中，扮演好引領公共討論、提供自身主張與論述的角色外，也要設法完善公共討論的品質。

提高中國武統風險與代價

「口譯哥」趙怡翔則說，未來 2300 萬的台灣人應該要生活在一個「正常」的國家，但國家正常化的前提是國防自主能力，如此一來才能保護自己、決定未來，比如以色列，雖然腹背受敵，但其存在對世界是那樣理所當然，但背後也有其風險與代價。

趙怡翔解釋，如果今天中國能簡簡單單透過武力實踐統一，對中國政府而言，其風險就非常低，但事實上攻台會帶來很多代價，包括經濟、國際事務、國際形象等，而台灣要做的就是提高中國攻台的風險與代價，加強軍備是其中一個手段。

確保國安、接軌國際

台灣智庫共同創辦人林佳龍則引用已故總統李登輝書中的字句指出，「台灣對外的問題是自主，對內的問題則是民主」，強調台灣應以實力與智慧捍衛政治自主，提防失去經濟自主從而失去政治自主的危險。

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