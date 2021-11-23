註記球棒 國民黨：歹徒改用撞球竿打人要標記蘇貞昌？

桃園發生便利超商店員遭刺死意外，國民黨表示，從屏東挖眼案到桃園超商砍人案，人民擔心受怕，民進黨政府卻像大甩鍋政府，提出各種荒腔走板方案，難道「球棒註記」、「超商夜班加派人手」等於解決治安？未來歹徒改用撞球桿打人，就要改標記善於使用撞球桿的行政院長蘇貞昌嗎？

國民黨指出，民進黨的因應政策包括，桃園市長鄭文燦稱便利超商應考慮夜間雙人值班，勞動部建議便利超商深夜加派人手，內政部稱發現車輛有球棒就要被警方註記

國民黨表示，無論桃園或者全國，便利超商夜班「找人難」都是超商店長內心的苦，多數便利超商的夜間經營幾乎多是虧本生意，為求提供方便服務，甚至很多店長必須拖著疲憊身軀，由店長本人夜間值班。

國民黨批評，民進黨政府解決不了治安問題，提出便利超商雇主「夜間雙人值班」、「加派人手」，等同於政府把解決治安的責任轉嫁到超商業者身上，由超商業者吸收成本，讓人民幫蔡英文的社會安全網「補破網」。到時業者加派人手，夜間虧損，政府會埋單嗎？超商業者過去如果能輕易加派夜間人手，何需政府提醒？民進黨簡直「何不食肉糜 」。

國民黨還說，內政部稱發現「車輛有球棒」就註記，也是治標不治本之法。棒球是日常運動，多數普通民眾可以出於各種理由持有球棒，難道未來歹徒改用撞球桿打人，「我們就要改標記善於使用撞球桿的行政院長蘇貞昌嗎？」

國民黨表示，民進黨搞政治，面對治安沒半步。奉勸民進黨趕快總動員處理治安問題，否則撒再多錢造勢，也無法平息因治安問題而起的民怨。