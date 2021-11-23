快訊

前科累累...新店「行刑式」槍手身分曝光 疑遭吸收北上犯案

直播／政院治安會報強化作為 徐國勇、蔡清祥晚間出面說明

註記球棒 國民黨：歹徒改用撞球竿打人要標記蘇貞昌？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

桃園發生便利超商店員遭刺死意外，國民黨表示，從屏東挖眼案到桃園超商砍人案，人民擔心受怕，民進黨政府卻像大甩鍋政府，提出各種荒腔走板方案，難道「球棒註記」、「超商夜班加派人手」等於解決治安？未來歹徒改用撞球桿打人，就要改標記善於使用撞球桿的行政院長蘇貞昌嗎？

國民黨指出，民進黨的因應政策包括，桃園市長鄭文燦稱便利超商應考慮夜間雙人值班，勞動部建議便利超商深夜加派人手，內政部稱發現車輛有球棒就要被警方註記

國民黨表示，無論桃園或者全國，便利超商夜班「找人難」都是超商店長內心的苦，多數便利超商的夜間經營幾乎多是虧本生意，為求提供方便服務，甚至很多店長必須拖著疲憊身軀，由店長本人夜間值班。

國民黨批評，民進黨政府解決不了治安問題，提出便利超商雇主「夜間雙人值班」、「加派人手」，等同於政府把解決治安的責任轉嫁到超商業者身上，由超商業者吸收成本，讓人民幫蔡英文的社會安全網「補破網」。到時業者加派人手，夜間虧損，政府會埋單嗎？超商業者過去如果能輕易加派夜間人手，何需政府提醒？民進黨簡直「何不食肉糜 」。

國民黨還說，內政部稱發現「車輛有球棒」就註記，也是治標不治本之法。棒球是日常運動，多數普通民眾可以出於各種理由持有球棒，難道未來歹徒改用撞球桿打人，「我們就要改標記善於使用撞球桿的行政院長蘇貞昌嗎？」

國民黨表示，民進黨搞政治，面對治安沒半步。奉勸民進黨趕快總動員處理治安問題，否則撒再多錢造勢，也無法平息因治安問題而起的民怨。

超商 民進黨 國民黨

延伸閱讀

批蘇貞昌帶頭霸凌反對者 蔡壁如點公投三大亂象

中國開罰遠東集團 林佳龍：不斷打壓引起反感

遠東曾政治獻金蘇貞昌父女 因此遭陸官方鎖定？

台灣要推動國際貿易 蘇貞昌：進口萊豬不能倒退嚕

相關新聞

侯友宜父親靈堂低調設朴子市殯儀館 鄰居錯愕：無異樣

新北市長侯友宜父親侯溪濱本月20日於嘉義縣朴子老家過世，享耆壽93歲，預計本周六辦告別式，據了解，侯家屬對此相當低調處理...

註記球棒 國民黨：歹徒改用撞球竿打人要標記蘇貞昌？

桃園發生便利超商店員遭刺死意外，國民黨表示，從屏東挖眼案到桃園超商砍人案，人民擔心受怕，民進黨政府卻像大甩鍋政府，提出各...

【跨年煙火比拚／下】煙火人潮無法等於錢潮 比起拚觀光更像政治秀？

台北市長柯文哲曾表示，「我很討厭一次性的活動，一次放煙火就沒了。」儘管如此，台北市府每年還是花千萬元舉辦台北101跨年煙火；高雄市長陳其邁上任後，也在跨年夜辦「百年大港花火」，向全台灣宣示韓流燒退、高雄轉型再起的意味濃厚。煙火秀不僅帶來觀光，還是一門高深的政治學。

管碧玲：國民黨又毀諾 將連署開修憲委員會

民進黨立法院黨團修憲版本已出爐，民進黨立委、修憲委員會召委管碧玲今天指出，今天看到程序委員會的報告事項草案，一聲嘆息，國...

接見監所教化有功人士 蔡總統：修復式司法是重要目標

蔡英文總統今天接見「110年度參與監所教化及保護事業有功人士及團體」，感謝大家多年來無私奉獻，用愛心、耐心及熱忱，陪伴輔...

同舟計畫沒溝通惹議 黃健庭反問：這到底要怎麼溝通？

國民黨上周中常會通過「同舟計畫」，讓傅崐萁等人不經考紀會就能回復黨籍，引發爭議。國民黨秘書長黃健庭下午出席前立委謝國樑新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。