藍營酸「別吃碗內看碗外」 林智堅：合併錯過再等4年

今天是新竹市議會市政總質詢最後1天，藍綠2大黨團質詢火力全開，國民黨團由市議員林耕仁主講「講好講滿30分鐘」，要求市長林智堅做好市政，「不要吃碗內看碗外」，也不滿台積電設廠一事也要牽扯大新竹的政治議題。林智堅則再度於議事堂重申，推動大新竹合併升格刻不容緩，且這一次是最好的機會，錯過就要再等4年。

市議員張祖琰在質詢時，提到林智堅曾說新竹合併升格後，財政規模可到1千億元，但她認為新竹縣與新竹市即使合併，二縣市合併前後的營業額、人口數、土地面積、財政能力並無顯著差異，合併前後的分配額度如何能大增? 除非再度修正財劃法。

張舉台南為例，台南市長黃偉哲過去接受專訪曾說，「1+1並沒有大於2，而是等於2」。因升格後，某些業務費原由中央負擔的將改由地方政府負擔，另統籌分配稅款新竹市人均1萬511元，其實比台北、新北、桃園還要高，茲事體大應該說明清楚。

「我要非常肯定地說，統籌分配稅款一定增加！」林智堅強調，假設沒增加，為何大家都要爭取升格？反問國民黨團到底是支持還是反對大新竹合併升格？另，新竹縣市財政規模約550億元，如果合併升格，財政規模一定超過1000億元，因為升格直轄市之後，財政規畫會跟現在截然不同，像是桃園升格前規模700億元，如今1400億元。

林耕仁也在質詢時大談4大公投案，要選民投下4張同意票，接著點出新竹市汙水下水道進展龜速、公共建設發包延宕、老舊國宅公安與流浪犬管理問題不少，要求市長林智堅專注市政，把自己的新竹市管理好，不要成天去想大新竹，去關心竹縣的產業。

林也不滿台積電高雄設廠一事，竟被冠上與新竹不合併升格有關，強調「半導體製程分很多，企業會自己做審慎評估、分散風險」，選址為企業考量，且上轄單位是科技部科管局，不是縣市政府，要林智堅管好竹市就好，「不要不會生還牽拖鄰居！」