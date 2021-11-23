法院組織法等法修正 審判權爭議擬交終審法院判斷

台北市長柯文哲曾表示，「我很討厭一次性的活動，一次放煙火就沒了。」儘管如此，台北市府每年還是花千萬元舉辦台北101跨年煙火；高雄市長陳其邁上任後，也在跨年夜辦「百年大港花火」，向全台灣宣示韓流燒退、高雄轉型再起的意味濃厚。煙火秀不僅帶來觀光，還是一門高深的政治學。

2021-11-23 17:00