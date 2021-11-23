快訊

台中貴族小學手骨粗！砸逾10億元購入南屯萬坪土地

謝和弦、莉婭陷不倫戀…前妻Keanna提告求償 判決結果出爐

法院組織法等法修正 審判權爭議擬交終審法院判斷

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

配合「憲法訴訟法」（原大法官審理案件法）刪除機關就歧異見解得聲請大法官作統一解釋規定，立法院今天三讀修正法院組織法、民事訴訟法施行法與行政訴訟法，未來審判權的管轄爭議交由終審法院作終局判斷，避免民眾權益受損。

現行不同法院間的審判權管轄爭議，依民事訴訟法或行政訴訟法相關規定，交由大法官作成統一解釋，但前年1月4日「憲法訴訟法」修正後，刪除機關就歧異見解聲請統一解釋規定，「憲法訴訟法」修正新制明年1月4日生效。

司法院修正案中指出，為利統合普通法院與各專業法院間應遵循的審判權爭議，參考德國立法例，修正法院組織法明定審判權爭議解決規範，其他專業法院組織法準用法院組織法。

法院組織法修法後，受移送法院認其亦無審判權者，應裁定停止訴訟程序，並向所屬審判權終審法院請求指定有審判權管轄法院。

此外，此次法院組織法修正也配合憲法訴訟法修正與法官法現行已規範事項，修正相關規定，包括處理審判權爭議、法官及檢察官均不列官、職等、以及檢察機關名稱去法院化等。

大法官 民事訴訟 司法院

延伸閱讀

統一、黑松承諾年底前不漲價 泡麵業將促銷

中職／誇張！訂不到台中飯店 傳台灣大賽兄弟主場統一轉住新竹

影／龍頭量販通路兩強高雄對決 全聯緊鄰統一超開店

限時3天！統一獅下半季封王 7-11推300項商品第2件5折

相關新聞

侯友宜父親靈堂低調設朴子市殯儀館 鄰居錯愕：無異樣

新北市長侯友宜父親侯溪濱本月20日於嘉義縣朴子老家過世，享耆壽93歲，預計本周六辦告別式，據了解，侯家屬對此相當低調處理...

第15輪已有120萬預約！11/25開放民眾「免上平台」混打

國內今日開放第15輪疫苗進行混打，此外公布自11月25日起，未能在預約平台意願登記混打者，都可到指定院所混打。中央疫情指...

【跨年煙火比拚／下】煙火人潮無法等於錢潮 比起拚觀光更像政治秀？

台北市長柯文哲曾表示，「我很討厭一次性的活動，一次放煙火就沒了。」儘管如此，台北市府每年還是花千萬元舉辦台北101跨年煙火；高雄市長陳其邁上任後，也在跨年夜辦「百年大港花火」，向全台灣宣示韓流燒退、高雄轉型再起的意味濃厚。煙火秀不僅帶來觀光，還是一門高深的政治學。

藍營酸「別吃碗內看碗外」 林智堅：合併錯過再等4年

今天是新竹市議會市政總質詢最後1天，藍綠2大黨團質詢火力全開，國民黨團由市議員林耕仁主講「講好講滿30分鐘」，要求市長林...

管碧玲：國民黨又毀諾 將連署開修憲委員會

民進黨立法院黨團修憲版本已出爐，民進黨立委、修憲委員會召委管碧玲今天指出，今天看到程序委員會的報告事項草案，一聲嘆息，國...

法院組織法等法修正 審判權爭議擬交終審法院判斷

配合「憲法訴訟法」（原大法官審理案件法）刪除機關就歧異見解得聲請大法官作統一解釋規定，立法院今天三讀修正法院組織法、民事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。