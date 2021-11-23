法院組織法等法修正 審判權爭議擬交終審法院判斷
配合「憲法訴訟法」（原大法官審理案件法）刪除機關就歧異見解得聲請大法官作統一解釋規定，立法院今天三讀修正法院組織法、民事訴訟法施行法與行政訴訟法，未來審判權的管轄爭議交由終審法院作終局判斷，避免民眾權益受損。
現行不同法院間的審判權管轄爭議，依民事訴訟法或行政訴訟法相關規定，交由大法官作成統一解釋，但前年1月4日「憲法訴訟法」修正後，刪除機關就歧異見解聲請統一解釋規定，「憲法訴訟法」修正新制明年1月4日生效。
司法院修正案中指出，為利統合普通法院與各專業法院間應遵循的審判權爭議，參考德國立法例，修正法院組織法明定審判權爭議解決規範，其他專業法院組織法準用法院組織法。
法院組織法修法後，受移送法院認其亦無審判權者，應裁定停止訴訟程序，並向所屬審判權終審法院請求指定有審判權管轄法院。
此外，此次法院組織法修正也配合憲法訴訟法修正與法官法現行已規範事項，修正相關規定，包括處理審判權爭議、法官及檢察官均不列官、職等、以及檢察機關名稱去法院化等。
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