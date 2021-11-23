管碧玲：國民黨又毀諾 將連署開修憲委員會

民進黨立法院黨團修憲版本已出爐，民進黨立委、修憲委員會召委管碧玲今天指出，今天看到程序委員會的報告事項草案，一聲嘆息，國民黨又毀諾，國民黨版的修憲草案還是看不到影子，「等不到國民黨來開召委會議，民進黨將連署召開修憲委員會！」

管碧玲指出，今年11月15日告訴國民黨立委、修憲委員會召委李貴敏「如果這個會期不審竣修憲案，下個會期的三月以前勢必是總質詢而無法處理修憲案，就等於2022年地方選舉無法一併修憲。時間已經非常急迫，盼望能給出開召委會議的時間。」

管碧玲等了三天，在上周四，再催促李「時間確實非常緊迫了！日前奉上一個預推時間表，我們能召開公聽會並審查的時間，剩下不到一個半月了。真的要麻煩您啊！」「包括下週一在內，我們只剩下30個工作日。真的週一必須開始。」

「就這樣癡癡地等，等不到任何正面的回覆。」管碧玲指出，上周五向院長報告，主張跳過召委會議，直接引用立法院委員會組織第5條第2項，由修憲會員3分之1以上連署，直接召開修憲委員會。立法院議事官員當場勸阻，認為「立法院過去憲改不曾走到這一步，希望還是再作溝通。」

管碧玲指出，民進黨總召柯建銘因此和國民黨總召費鴻泰再做溝通，費委員表示，國民黨版的修憲草案，將送入今天的程序委員會，隨之就可以送入院會，屆時就可以啟動修憲委員會的程序。柯總召因此同意「連署開會的提案，就暫緩，再等國民黨一次。」

管碧玲表示，今天中午的程序委員會，「立法院第十屆第四會期第11次院會」的議程草案中，報告事項還是沒有國民黨版的憲法修正草案，又被國民黨毀諾了，「不能再等了！立法院的修憲責任，不能因為國民黨杯葛、拖延就動彈不得！」

管碧玲指出，將動用「立法院委員會組織法」第五條第二項，連署召開修憲委員會，國民黨連至少已經可見「18歲公民權」是有共識的憲改，都無心推動嗎？「為什麼不開會？實在難以理解啊！」