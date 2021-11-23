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接見監所教化有功人士 蔡總統：修復式司法是重要目標

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「110年度參與監所教化及保護事業有功人士及團體」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「110年度參與監所教化及保護事業有功人士及團體」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見「110年度參與監所教化及保護事業有功人士及團體」，感謝大家多年來無私奉獻，用愛心、耐心及熱忱，陪伴輔導收容人，「希望透過政府與各界的努力，更有效地協助更生人，避免他們再一次誤入歧途。」她也提到，「修復式司法」是相當重要的目標。

蔡總統表示，監所教化、觀護及更生保護工作相當辛苦，重要性更不用說。大家多年來無私的奉獻，用愛心、耐心及熱忱，陪伴輔導收容人。尤其在疫情期間，也都沒有間斷，對於大家的幫忙，她非常感謝。

蔡總統介紹今天現場有4位榮譽觀護人，包括李文裕、張翠、熊木基及高立夫，每一位都長期投入個案輔導，也協助被害人跟加害人修復關係，一起尋求彌補的方式。她認為，「修復式司法」是相當重要的目標，大家的協助讓政府可以持續前進。

蔡總統說，在更生保護工作方面，她要感謝更生輔導員李美麗與陳彩雲，分別投入輔導即將出監的收容人，也協助剛創業的更生人，同時，她也要感謝台新金控董事長吳東亮，過去25年來支持更生保護工作，讓更多更生人能夠順利回到社會。

蔡總統也感謝教誨志工劉美齡跟劉甯珠，在監所教化工作上，長期陪伴、關懷收容人的情緒，協助重新向善。此外，「雲林縣婉美女性成長協會」為女性收容人提供多元活潑的課程，從中培養興趣，真的非常用心。

蔡總統強調，大家都是在第一線服務，有很多經驗，相信今天大家一起交換意見，可以讓政府持續往前走，讓政府的照顧跟服務做得更好。「有些地方我們或許以前做得不夠好，或是有一些小錯誤，希望可以透過大家的意見交流，來防止政策上面的疏漏，更有效地協助更生人，避免他們再一次誤入歧途。」

更生人

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