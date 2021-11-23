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同舟計畫沒溝通惹議 黃健庭反問：這到底要怎麼溝通？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨祕書長黃健庭。本報資料照片
國民黨祕書長黃健庭。本報資料照片

國民黨上周中常會通過「同舟計畫」，讓傅崐萁等人不經考紀會就能回復黨籍，引發爭議。國民黨秘書長黃健庭下午出席前立委謝國樑新書發表會，被問及黨中央推出同舟計畫卻未先溝通引發反彈，黃反問記者：「哇！這到底要怎麼溝通？」黃更引用耶穌基督的話：「不敵擋我們的，就是幫助我們的」，強調國民黨要展現愛與包容，相忍為黨。

黃健庭解釋，同舟計畫算是「特別條例」，但沒有修改原來的黨紀，過去對於處分時間也有修改過多次，有人認為3年，有人認為6年，沒有絕對的標準。既然現在朱立倫希望藉著他的上任把夥伴們都找回來，所以就執行同舟，讓處分減半就可以回來，目的是希望營造黨的團結。

黃健庭說，他可以理解黨內不同的聲音，大家庭裡面兄弟姐妹有時候會吵個架很正常，沒有什麼。身為虔誠基督徒的他，更引用耶穌說：「不敵擋我們的，就是幫助我們的」，這是愛的展現，耶穌的教導，他期待過民黨也能夠有這樣的愛和包容，讓大家回來，面對未來的挑戰，大家團結一致。

對於黨內有人抱怨未溝通，黃則反問記者「這個到底要怎麼溝通？」辦法送出來了就送中常會，中常會是黨的決策機制，中常會通過了就來發布。他強調，自己接到的反應「非常正面」的居多，有不同的意見他都理解也聽到了，「到這個階段政策都已經定了，就相忍為黨，一起往前走」。

此外，對於中常會停開，被質疑與中常委有人反對同舟計畫有關，因此黨主席朱立倫決定避風頭停開。黃健庭強調，完全跟同舟計畫無關，中常會停開是因為24日是黨慶，各黨部都在辦慶祝活動，朱立倫要下台南、他要到彰化，停開一次也可以讓所有常委參加活動。

中常會 同舟計畫 黃健庭

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