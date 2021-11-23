快訊

台中貴族小學手骨粗！砸逾10億元購入南屯萬坪土地

謝和弦、莉婭陷不倫戀…前妻Keanna提告求償 判決結果出爐

跟進綠營推調高村里長事務費 林為洲加碼未來兩年一調

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

地方九合一選舉將屆，繼民進黨立委陳明文提案將現行村里長事務補助費由現行4萬5000元調高為5萬元後，國民黨立委林為洲也跟進提案，並加碼要求未來每2年還要根據物價指數連動調整，但只能增加，不能減少，提案預計周五付委。

林為洲所提「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，表示，村里長事務補助費制度實行已超過20年，補助費卻未因應物價調漲而調整，導致村里長補助費已不足以支應公支費用，要自掏腰包。

林為洲提案主張，未來村里長事務補助費除應調整為每月5萬元，還要參考老農福利津貼規定，每2年配合消費者物價指數漲幅調整，但調整時最近一次的物價指數若較前一年成長率為零或負成長，則不予調整。

林為洲 九合一選舉 民進黨

延伸閱讀

國民黨桃園公投宣講 反萊豬、珍愛藻礁公投要同意

藍營評估公投正反意見拉近 林為洲坦言有危機感

兩岸「清華」交流遭罰 林為洲：有交流就違法怎交流？

林為洲回林穎孟：不吃萊豬都變渣男 立陶宛真心換絕情

相關新聞

侯友宜父親靈堂低調設朴子市殯儀館 鄰居錯愕：無異樣

新北市長侯友宜父親侯溪濱本月20日於嘉義縣朴子老家過世，享耆壽93歲，預計本周六辦告別式，據了解，侯家屬對此相當低調處理...

第15輪已有120萬預約！11/25開放民眾「免上平台」混打

國內今日開放第15輪疫苗進行混打，此外公布自11月25日起，未能在預約平台意願登記混打者，都可到指定院所混打。中央疫情指...

【跨年煙火比拚／下】煙火人潮無法等於錢潮 比起拚觀光更像政治秀？

台北市長柯文哲曾表示，「我很討厭一次性的活動，一次放煙火就沒了。」儘管如此，台北市府每年還是花千萬元舉辦台北101跨年煙火；高雄市長陳其邁上任後，也在跨年夜辦「百年大港花火」，向全台灣宣示韓流燒退、高雄轉型再起的意味濃厚。煙火秀不僅帶來觀光，還是一門高深的政治學。

藍營酸「別吃碗內看碗外」 林智堅：合併錯過再等4年

今天是新竹市議會市政總質詢最後1天，藍綠2大黨團質詢火力全開，國民黨團由市議員林耕仁主講「講好講滿30分鐘」，要求市長林...

管碧玲：國民黨又毀諾 將連署開修憲委員會

民進黨立法院黨團修憲版本已出爐，民進黨立委、修憲委員會召委管碧玲今天指出，今天看到程序委員會的報告事項草案，一聲嘆息，國...

法院組織法等法修正 審判權爭議擬交終審法院判斷

配合「憲法訴訟法」（原大法官審理案件法）刪除機關就歧異見解得聲請大法官作統一解釋規定，立法院今天三讀修正法院組織法、民事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。