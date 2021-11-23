跟進綠營推調高村里長事務費 林為洲加碼未來兩年一調
地方九合一選舉將屆，繼民進黨立委陳明文提案將現行村里長事務補助費由現行4萬5000元調高為5萬元後，國民黨立委林為洲也跟進提案，並加碼要求未來每2年還要根據物價指數連動調整，但只能增加，不能減少，提案預計周五付委。
林為洲所提「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，表示，村里長事務補助費制度實行已超過20年，補助費卻未因應物價調漲而調整，導致村里長補助費已不足以支應公支費用，要自掏腰包。
林為洲提案主張，未來村里長事務補助費除應調整為每月5萬元，還要參考老農福利津貼規定，每2年配合消費者物價指數漲幅調整，但調整時最近一次的物價指數若較前一年成長率為零或負成長，則不予調整。
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