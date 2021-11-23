罷免林昶佐連署是回國民黨伴手禮？林穎孟批：鍾小平不演了
台北市議員鍾小平今天上午赴台北市選委會補交罷免林昶佐連署書，對於鍾小平指連署罷免林昶佐是「重回國民黨」的伴手禮？北市議員林穎孟批「鍾小平不演了！」表示這根本就是中國國民黨的政治鬥爭戲碼。
林穎孟說，鍾小平今天提到連署罷免林昶佐是「重回國民黨」的伴手禮，之後要由黨部主導，並表示他只是義工，之後是否選中正萬華立委，都聽朱立倫的。林說，鍾小平和顏寬恒一樣，罷免別人都聲稱自己只是「義工」，但鍾小平更誠實，他說罷免行動要靠黨部主導，他這些行動背後真正原因是要重回國民黨、選中正萬華立委。
林穎孟提到，2021年，經歷高雄市議員黃捷、前立委陳柏惟到台北中正萬華區立委林昶佐，已經可以看得很清楚，國民黨愛掛在嘴上的「公民意志」都是假，其實背後原因都一樣，都是為了替自己搭建政治舞台。
林穎孟批評，這就是紮紮實實的政治鬥爭。中國國民黨只會玩弄制度，越來越極端，林穎孟議員表示，她相信台灣人民不會認同國民黨這種行為。
林穎孟也向國民黨主席朱立倫呼籲，朱立倫應清楚自己是否要配合鍾小平演出，是不是認同與主導這些假罷免真鬥爭的行徑。
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