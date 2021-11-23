台灣智庫20周年 蔡總統感謝協助制定「十年政綱」

由交通部前部長林佳龍創辦的「台灣智庫」今天舉行20周年論壇，蔡英文總統也到場參與。蔡總統表示，20年的打拚是一個不容易的堅持。當年台灣智庫伴隨台灣首次政黨輪替而生；直到今天，台灣已經歷經三次政黨輪替。不論政局怎麼變化，不變的是，台灣智庫一直扮演一個重要的平台角色。

蔡總統指出，台灣智庫集結了各領域的專家學者，共同探討國家的政策，也培育了許多人才，進入政府或國會做服務，一起為國家貢獻力量。包括林佳龍、文化部前部長鄭麗君及駐法代表吳志中等人，都是重要的夥伴。還有包括國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮、經濟部次長曾文生及許多民意代表，也都曾經高度參與台灣智庫的運作。

蔡總統提到，很多參與台灣智庫的學者專家，後來也進入民進黨智庫協助制定政策。10年前，民進黨發布的「十年政綱」，就是在無數的便當會議中產生。她記得在很多會議裡，大家對什麼是對台灣最好的政策，爭辯到面紅耳赤；取得共識的政策方向，對於後來執政都產生了重大的影響。

蔡總統說，台灣未來的挑戰確實很大，政府必須讓政策能夠因應各種變局。除了要傾聽民意，也需要產、官、學、研各界的參與，讓政策制定的過程能夠反映社會期待，也找出適切的做法。她也感謝台灣智庫為台灣所做的一切，未來也希望共同努力，讓國家持續進步發展。

林佳龍表示，回顧這20年，智庫以「台灣的、改革的、政策的」自我期許，作為人才與政策的平台，不斷聚集人才、創出政策，伴隨台灣民主成長，協助台灣深化改革。今天的三場論壇，希望透過回顧過去、盤點現在，進而展望未來。特別期許在透過不同世代間對話後，能凝聚集體共識，一同面對未來挑戰。

林佳龍說，三次政黨輪替後，已確認台灣是屬於台灣人的台灣，更共同將台灣推向世界，讓台灣成為世界的台灣。「但歷史並不會在這裡停下來，面對有著無窮未來的台灣，每個時間有限的個人，必須一棒接著一棒，共同努力地讓台灣不僅是世界的台灣，還要讓台灣能成為『世界好』。」

林佳龍也以2011年由他和歌手艾文一同創作的「一路有你」的歌詞，向現場與會人士分享。「感謝各位長久以來一路伴隨與支持著台灣智庫，『一路有你，真好』，讓我們勿忘初衷，攜手共向美好的未來，為台灣栽培更好的人才。」