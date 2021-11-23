第15輪已有120萬預約！11/25開放民眾「免上平台」混打

國內今日開放第15輪疫苗進行混打，此外公布自11月25日起，未能在預約平台意願登記混打者，都可到指定院所混打。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已經接種第一劑AZ疫苗滿8周者，可以到平台預約或到指定醫療院所，施打BNT或莫德納疫苗。

指揮中心也提醒，請有混打意願之民眾，無論是已意願登記混打或尚未意願登記，均可至指定/安排之合約醫療院所或衛生所接種，請依各地方政府衛生局後續公告為準。如已至「COVID-19公費疫苗預約平臺」預約接種之民眾，請屆時依平臺預約時間準時前往接種。

今日國內上午10時開放第15輪BNT疫苗預約，下午2時則開放AZ及莫德納疫苗預約。陳時中表示，國人疫苗施打情況中，一劑覆蓋率達77.15%，二劑覆蓋率達48.9%，今早開放預約第十五期BNT疫苗，截至下午一點已有120萬7199人完成預約，預約率約四成一。

陳時中表示，「目前預約率會相對變低，因為國人施打率達到一定程度，加上多數民眾都已經前往施打，還有長期已有資格可打，但都沒有接種者，未來預約可能性較低，預約還會再往下降。」