影／林右昌批馬英九總統任內國民黨沒處理半桶核廢料

針對前總統馬英九批評侯友宜、林姿妙是因為不了解核廢處理過程才反對重啟核四，「令人遺憾」。基隆市長林右昌今天回應說，地方的首長站在地方的民意，兩位縣市長應該也反映了地方民意的意見。林右昌還指在馬英九總統執政任內，國民黨並沒有處理半桶核廢料，現在核廢料還堆在幾個核電廠裡面，這一點是事實。

重啟核四公投案聚焦核廢料爭議，國民黨兩大地方首長新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙都表態不挺核四重啟，與黨內方向不一致。前總統馬英九昨批評，侯友宜、林姿妙是因為不了解核廢處理過程才反對重啟核四，「令人遺憾」

林右昌說，國民黨籍兩位縣市長意見不同，他不予置評，地方的首長站在地方的民意，怎麼樣確保民眾的安全是最重要的，兩位縣市長應該也反映了地方民意的意見。

林右昌表示，至於馬英九所說的部分，「我們不是核能專家，不清楚核四廠裡面是不是有他說的儲存空間」，但有一點是很明確的，在馬英九執政任內，國民黨並沒有處理半桶核廢料，現在核廢料還堆在幾個核電廠裡面，這一點是事實。