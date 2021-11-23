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中部社團反核四重啟 黃士修：清一色是民進黨派系

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

今天有多個中部社團舉辦記者會串聯反核四重啟，批評核四是「拼裝車」且有S斷層，無法確保核安，呼籲縣市首長表態。核四商轉公投領銜人黃士修表示，所謂的「中部社團」清一色是民進黨派系或政治色彩強烈的外圍組織，身為台中人很痛心政黨打手不斷造謠，無視台中空汙危害。

黃士修表示，中部社團宣稱的S斷層，依照中央地調所完整全文，白紙黑字S斷層非活動斷層，日本有500公里超級大斷層，仍然重啟核電；中部社團宣稱核四耐震僅0.4g，這是經濟部誤導的設計基準值，核四實際耐震值，地表0.66g、反應器廠房高達1.32g，而且還可以再加固。

黃士修說，根據中央地調所網站，台中有多條活動斷層，長度跨縣市縱貫中部地區。台中有天然氣接收站、儲氣槽、輸氣管，遠遠比核四廠脆弱。至於核廢問題，世界各國聯名表態支持核能納入綠能，關鍵就是動用所有科學機構研究，結論是核廢料符合綠色投資的對環境無危害要件。

黃士修說，身為台中人，非常痛心這些政黨打手不斷造謠，無視台中民眾面對的空汙危害、斷層風險，北部已蓋好的核四廠若能啟用，台中的中火就能關一半，比起一輩子不影響生活的核廢，燃煤空汙每天都在殺人。

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