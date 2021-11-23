顏寛恒談被攻擊：標題殺人 自己不會被動搖

台中市第二選區立委補選參選人顏寛恒今天接受震傳媒「新聞不芹菜」媒體人黃光芹專訪，主題「顏寛恒能走出槍林彈雨，重返立法院嗎？」顏寛恒說自己最近被民進黨側翼猛烈攻擊，媒體的標題會殺人，但他不會被動搖為民服務的決心，這場選戰會全力以赴。

顏寛恒說，從他上次落選開始就思考要改進的部分，自己從政為人民服務，但全新的選舉方法沒有趕上，他說沒預期會遇到罷免，自己想保持低調，擔心被認為罷免是他的關係，反而讓罷免團體受累。

顏寛恒表示，罷免案後來，很多支持者說，現任立委不被期待，希望和他們在一起，他後來以志工角色，順應民意，因為他也是選民， 罷免後，他持續為自己落選加油，每天早出晚歸努力，很多人認識他的，老朋友支持者勸進他，有人說換人做做看，但做了怎麼這樣，不管要換人，要尊重在地，他的參選，最後讓選民決定。

主持人問，顏寛恒還沒決定參加補選前，媒體人周玉蔻已展開猛烈攻擊，顏寛恒說，他們的攻擊可以預測，且前所未有，他不是怕被攻擊，只關心自己是否符合選民期待，他說對手攻擊，媒體人抹黑造謠，民進黨還沒出手，已被很多人認為政黨惡鬥，他說中二選區不需要，這段時間他反而得到更多支持。

被問到和父親顏清標的得票數差距，自己的選票侷限性，顏寛恒說，中二選區內新移入人口多，人口數最多在沙鹿，他出生在地沙鹿，他說自己和父親不一樣，父親在地深耕多年，他不能和父相提並論，他要再創新，爭取選民認同。

被問到和對手林靜儀差異，顏寛恒表示，他決定參選是全新的開始，一個人去登記，全新出發，自己面對，不想造成別人麻煩，他說這是很好很正面作法，但媒體仍以醜化標題形容。

交通部前部長林佳龍當林靜儀競選總部主委，顏寛恒說，對方陣容堅強，但林佳龍當交通部長任內發生很多事，沒魄力解決，他當交通部長，也發生史上最大航空罷工，最嚴重太魯閣事件，他說對手選林佳龍當主委，不知是幫林靜儀還是害她，

顏寛恒也回應最近外界質疑他的資產房產問題，他說一個地號不代表一筆土地，卻被媒體故意渲染放大，他說年輕時自己有公司，投資合法，台中買七期，當時二千萬元，放大渲染到上億元，他的財產都經得起檢驗，法院標售都法院認證，一間廁所被講成五間，是否法院也在包庇他？他說這都是媒體標題殺人。

他說台中松濤園房子二千萬被說一億，松濤園二OO三年買，朝貴路八千萬元，貸款很高，都可查證，這些資料被放話放大，一定會造成選情影響，對不實指控抹黑，誹謗，他都已採法律途徑釐清。

沙鹿住家，他說也被故意放大，抹黑，他沒有很多媒體管道可以說明，被指控三千坪，但只有128坪，上億植栽的說法更誇張，他說這些都到法院講清楚，他沒有這麼多主持人名嘴，自己疲於應付，現在已進入法律行動。

顏寛恒說到現在還搞不清楚自己對手是周玉蔻還是別人，可能最近會換別人，她烏龍指控爆料，自己已寄律師函，新說法都會採法律行動，顏寛恒，林靜儀應該不會想要周玉蒄這個發言人。