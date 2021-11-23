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斷台獨金主？徐旭東陸投資被罰 趙少康：台商夾中間為難

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
趙少康(右二)表示，以前企業捐款政治獻金給民進黨的，黨外時代很多，過去國台辦也不講話，不過現在因為兩岸關係不好，才讓台商夾在中間很為難。記者林麗玉／攝影
趙少康(右二)表示，以前企業捐款政治獻金給民進黨的，黨外時代很多，過去國台辦也不講話，不過現在因為兩岸關係不好，才讓台商夾在中間很為難。記者林麗玉／攝影

遠東集團傳出在大陸因違法、違規行為遭罰，外界解讀，大陸是要對綠營金主開鍘。對此，中廣董事長趙少康表示，他不認為徐旭東是支持台獨的企業家，好像藍綠都捐了，但大陸方面開罰遠東集團，國台辦也稱不許吃飯砸鍋，也像是針對徐旭東，會把兩件事連想一起，「這不會是第一個，不會只有那三個，後續值得觀察」。

趙少康說，之前大陸方面就宣布，蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮是台獨分子，金主企業都要受到制裁，原本以為只是講講，想不到真做了，國台辦還說「不許吃飯砸鍋」，這也是挺蠻麻煩，因為對台灣企業來說，民進黨選舉、民進黨政治人物來募款，企業能不捐嗎？不捐在台灣也混不下去，捐了大陸也會生氣，怎麼捏拿，是很困難。

趙少康提到，他不認為徐旭東是支持台獨的企業家，不過國台辦開罰後，也稱不許吃飯砸鍋，像是針對徐旭東，「這不會是第一個，不會只有那三個，後續值得觀察」。

趙少康說，企業界、台商只能自求多福，「我如果是台商也覺得很為難，因為兩邊都有事業，不然要叫我怎麼辦？真的是為難」。

趙也提到，這當然是因為兩岸關係不好，以前怎麼不會這樣？以前企業捐款給民進黨的，黨外時代很多，過去國台辦也不講話，不過現在因為兩岸關係不好，才讓台商夾在中間很為難。

趙少康 國台辦 民進黨

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