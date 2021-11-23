戰鬥藍搶收割鋪大位？趙少康嗆：別啥苗頭 不辦又被說

距離四大公投投票倒數不到一個月，民進黨、國民黨各地宣講遍地開花，不過國民黨內傳出，以中廣董事長趙少康為首的戰鬥藍，辦全台六都宣講，是為搶公投戰功，另立山頭，並為2024大選鋪路，對此，趙少康今天痛斥，國民黨辦1218場、再加500場宣講，共辦1718場，戰鬥藍只辦6場，別什麼苗頭？甚至如果戰鬥藍都不辦，也都不動，外界怎麼想？是不是又要說不配合朱立倫主席，消極不作為。

民進黨公投說明會已全台密集開講，甚至以大選規格全台造勢；國民黨主席朱立倫也宣布啟動「螞蟻雄兵」計畫，將擴大公投宣講場次，遍地開花深入全台各角落。不過卻傳出戰鬥藍要互別苗頭、搶公投戰功，趙少康說，2024只要是公平競爭，何興乎來，越多英雄好漢越好，本來一個政黨就是這樣，越多有志之士參與越好，甚至距離2024還早，現在就是公投做好，2022選好，再去談2024，現在談2024都太早。

趙少康說，戰鬥藍到直轄市六都配合宣講，該做就做，甚至借中正紀念堂大中至正廣場、凱道旁場地等，也都是戰鬥藍去借，讓給黨中央使用，國民黨就是分進合擊、共襄盛舉，不用分你我，該做就去做。

另外，趙少康也怒嗆民進黨政府，重金砸5700萬元辦公投宣講，趙少康說，民進黨若因為替政府辯論，所以編列5700萬元經費宣傳公投，那提案方另外一方，是不是應該也要有相對的補助，才有機會廣告、有機會在媒體上宣傳，這才公平。

甚至趙少康也質疑，政府應該辦的公投辯論會，本應排在周末黃金時段，但現在卻不是，除了兩場在周六，其他都在周三、周四，民眾這個時間都要上班，呼籲政府辯論會應該多辦幾場，甚至應該辦在周末的黃金時段，這才公平，尤其要在公投投票之前多辦幾場，這才公平。

趙少康也提到，現在看起來民進黨公投宣講聲勢浩大，但是不是一定贏？趙說，「我覺得不是，好時候看著好了，12月18日見真章。」

趙提到，國民黨年底公投提案兩案，除要全力衝刺自己提的公投案，民間人士提出了兩案也要全力配合，但國民黨不能跟民進黨比，因民進黨有這麼錢、這麼多人，還有行政資源，黨政軍一起發動，看起來聲勢浩大，但聲勢浩大是不是就能就贏，他很懷疑，因公道自在人心，大家心中自有一把尺，不是光靠宣傳就好，還是本質比較重要。