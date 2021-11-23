「國際刑警組織」大會登場 美、荷、澳等國聲援我參與

「國際刑警組織」（INTERPOL）大會今起在土耳其舉行，我方已表達盼以觀察員身分參與大會；外交部今指出，荷蘭外交部長克納朋（Ben Knapen）首度公開聲援台灣爭取參與，外交部持續洽請友邦及理念相近國家以適當方式協助，共同向國際傳達台灣的訴求並爭取支持。

澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）今在推特表示，病毒與犯罪沒有國界，為了有效打擊跨國犯罪，需要全球執法機構共同合作；澳洲重視台灣對國際執法體系以及對解決如新冠疫情等全球挑戰所做出的寶貴貢獻。

美國在台協會（AIT）昨在臉書指出，現今國際社會面臨負責且數量空前的全球性挑戰，包括跨國犯罪，所有利害相關方都須一起協助解決這些問題，這包括生活在台灣的2400萬人民，美國持續承諾支持台灣；「在台灣對抗抵制其參與世界舞台與國際組織的勢力時，美國與台灣站在一起。」

第89屆「國際刑警組織」（INTERPOL） 大會受新冠肺炎疫情影響，延至11月23日至25日在土耳其伊斯坦堡以實體方式舉行；我內政部警政署刑事警察局長黃嘉祿9月已致函INTERPOL主席金鍾陽（Kim Jong Yang）表達我方盼獲邀以觀察員身分參與大會，並呼籲INTERPOL正視我國參與的正當性及必要性。

外交部發言人歐江安今表示，友邦持續以致函INTERPOL等方式為台灣聲援；美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）以及荷蘭外交部長克納朋（Ben Knapen）均已公開聲援台灣爭取參與INTERPOL的訴求；立法部門方面已有超過30國570位國會議員，陸續以通過決議、宣言、個別或聯名致函等方式聲援台灣參與INTERPOL。

有關「澳洲藥物管理局」（TGA）22日授予高端疫苗「審查資格認定」，歐江安表示，澳洲TGA的資格認定，有利加速高端在澳洲查驗登記的審查程序，惟程序上仍待澳洲TGA最終審查核可；外交部與駐外各館處將持續與各國政府溝通協調，秉持科學客觀的防疫精神，爭取我國國產疫苗取得廣泛的國際認證。

歐江安並在外交部例行記者會上回覆媒體提問台灣與宏都拉斯邦交、台灣與立陶宛關係、美國線上民主峰會等議題，歐江安皆重申立場。