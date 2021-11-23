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竹市綠營公布最新民調 54.3%民眾支持大新竹合併升格

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議會民進黨團今天在議會進行聯合質詢，公布市黨部委託民調公司進行最新民調，結果顯示5成4民眾表態支持大新竹合併升格，其中達8成支持「加速」合併升格。記者張裕珍／翻攝
新竹市議會民進黨團今天在議會進行聯合質詢，公布市黨部委託民調公司進行最新民調，結果顯示5成4民眾表態支持大新竹合併升格，其中達8成支持「加速」合併升格。記者張裕珍／翻攝

新竹市議會民進黨團今天在議會聯合質詢，公布市黨部委託民調公司最新民調結果，顯示高達8成民眾知悉大新竹合併升格議題，有6成5民眾認為合併升格有助新竹發展、5成4民眾表態支持大新竹合併升格，其中達8成支持「加速」合併升格。

該份民調為民進黨新竹市黨部委託山水民意研究股份有限公司於11月8、9日調查新竹縣市地區民眾，有效樣本有1075份。身兼黨部主委的議員陳建名今天在議會質詢，首度公開這份民調結果。

陳建名說，有84.7%民眾知道大新竹合併升格、15.3%不知道此事；被問到大新竹合併升格對於新竹縣市未來發展有沒有幫助，65.6%認為有幫助、25.2％認為沒幫助，9.2%無意見。

另被問到是否支持新竹縣市合併升格超過54.3%民眾支持、28.8％不支持、16.9%無意見；在支持民眾裡，高達83.1%希望政府加速推動合併升格。陳建名認為，顯見新竹合併升格獲得過半支持，更有高度共識要加速進行，是多數市民縣民的期待。

市議員劉康彥也認為，無論在交通、環境、殯葬與教育等面向，新竹縣市都是一家人，在新竹縣市合併議題上，大家應該去除本位主義，一起共享大新竹資源；市議員曾資程也強調，縣市合併升格絕對利大於弊，否則為何沒有直轄市升格之後要降格。

「不要千方百計拖延新竹發展！」由於昨天在議會質詢提及台積電到高雄設廠的言論，引起縣長楊文科不滿回擊，陳建名今天回放昨天的質詢畫面，表示當時自己是說台積電到高雄設廠是個警訊，並未提及是因竹縣沒有土地，反要楊文科對此道歉，最後也要楊文科「不要當理由伯」，應該正視新竹發展需求，加速推動合併升格。

新竹市議會民進黨團今天在議會進行聯合質詢，公布市黨部委託民調公司進行最新民調，結果顯示5成4民眾表態支持大新竹合併升格，其中達8成支持「加速」合併升格。記者張裕珍／翻攝
新竹市議會民進黨團今天在議會進行聯合質詢，公布市黨部委託民調公司進行最新民調，結果顯示5成4民眾表態支持大新竹合併升格，其中達8成支持「加速」合併升格。記者張裕珍／翻攝

新竹 民調 縣市合併

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