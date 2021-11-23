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「海空戰力提升特別條例草案」中科院分配民間額度曝光
立法院院會今天審查攸關8項採購項目、5年2400億元經費的「海空戰力提升計畫採購特別條例」，全案正由民進黨團以優勢席次表決推進中。國民黨立委賴士葆披露，全案1800餘億元，計畫分配給造船業116億元、營造業312億元、車輛業335億元，機械業659億元，「中科院愛給誰就給誰，標準是達震2.0」。
立法院會上午逐條表決「海空戰力提升特別條例草案」，目前已通過第6條。賴士葆發言表示，此案整個2400億元預算，大筆預算提供中科院採限制性招標方式給指定的特定廠商，整體包出去，上下其手，莫甚於此。為什麼可以限制招標？國防部給中科院限制性招標，但中科院給民間廠商不能限制招標，造船業116億元、營造業312億元、車輛業335億元，機械業659億元，中科院愛給誰就給誰，標準是達震2.0。
國民黨立委江啟臣則表示，這項特別條例第5條明訂不受採購法約束，有別任何國家預算，特殊之至，讓中科院成為發包中心。中科院過去的紀錄劣跡斑斑，審計部109年已將該院所有缺失列出，未依採購法辦理作業，過程有疏失、不夠公開透明等，甚至內部人員與外部董監事關係，都讓人覺得有利的可能與嫌疑，要把2400億元直接交中科院，會否實為達震公司呢？
民進黨自己也擔心，因此提出第5條修正動議，但愈提愈讓人覺得，事前不監督，事後才要來擦屁股，稱「准用」採購法，所有遊戲規則，國防部自己訂，中科院自己執行，2400億元一次過關後，沒人可監督，立法院是空白授權，標準成為立法局，將2400億元直接給中科院使用，民進黨不可以一致對外為由迴避民主監督、縱容圖利。
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