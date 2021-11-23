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2024誰當家42.6%盼換黨作 趙少康：我是民進黨肯定緊張

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台灣智會今天針對「台灣新聞自由」及「2024誰當家」公布最新民意調查，有42.6％受訪民眾認為2024誰當家應該「換其他政黨」執政。記者林麗玉／攝影
台灣智會今天針對「台灣新聞自由」及「2024誰當家」公布最新民意調查，有42.6％受訪民眾認為2024誰當家應該「換其他政黨」執政。記者林麗玉／攝影

台灣智會今天針對「台灣新聞自由」及「2024誰當家」公布最新民意調查，有42.6％受訪民眾認為2024誰當家應該「換其他政黨」執政；18.2％受訪民眾則覺得，應該由「民進黨繼續執政」；至於11％受訪民眾認為，2024誰執政無所謂、都可以」，但也有2成受訪民眾未表態。

中廣董事長趙少康表示，從這分民調顯示，高達4成以上民眾希望2024換黨執政，尤其30至39歲受訪民眾希望2024民進黨繼續執政的比例只有11.3%，是因這個年齡層「教召也找他」、「疫苗排最後」、「上面有父母下有子女」、「買不起房子」....，甚至雲嘉南、高高屏這些深綠地區的受訪民眾，也各有高達3成以上希望換其他政黨執政，趙少康說，「如果我是民進黨，肯定緊張了，民主政治做得好繼續，做不好下台」。

台灣智會董事長羅智強也表示，從這民調結果發現，台灣民眾對於政黨輪替的看法，高達42%的民眾希望2024總統大選能政黨輪替，政黨輪替與民主制衡有很大關連，民眾對於政黨輪替的傾向，很明顯也是對民進黨執政是一大警訊。

台灣智會今天公布最新民調結果，台灣智會交叉分析，除了泛綠支持者認為應該由民進黨繼續執政，比例高於「換其他政黨」外，其他分層都是以「換其他政黨」的比例較高。其中認為應該「換其他政黨」的比例，以年齡為50至59歲、高中職學歷、泛藍和民眾黨支持者、桃竹苗等分層比例相對較高。

趙少康表示，這分民調發現，有高達42%民眾希望2024政黨輪替，從這分民調顯示，老百姓是會比較的，尤其會感覺到執政政黨有沒有給他們比較好的生活？

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記之住宅電話。

訪問期間自110年10月25日至27日，共成功訪問1,078份有效樣本，資料依照全國20歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。

民進黨 民調 趙少康

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