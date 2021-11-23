快訊

又見超商店員有人身安危！69歲男酒醉不實名制作勢攻擊

光啟高中儲藏室竟成「挖礦場」 半年24小時猛挖以太幣

罷免林昶佐連署二階段差2853份 罷昶團體今補件6738份

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
立委林昶佐罷免案領銜人鄭大平、市議員鍾小平，上午帶6千多份連署書至台北市選委會，遞交第二階段補件連署書。記者楊正海／攝影
立委林昶佐罷免案領銜人鄭大平、市議員鍾小平，上午帶6千多份連署書至台北市選委會，遞交第二階段補件連署書。記者楊正海／攝影

中選會日前宣布台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案，二階段連署未達標準，須在10天內補件，今天上午10時罷免領銜人鄭大平、市議員鍾小平，帶6千多份連署書至台北市選委會遞交第二階段補件連署書。市選委會表示，補件初審查對時間是40天，若提早完成，會將查對結果報請中選會對外公布。

鄭大平指出，他是本月15日收到補件的公文，按照規定從16日開始10天內，到25日止補件，今天完成這項任務，也感謝鍾小平。

鍾小平表示，這次連署補件，前議員童仲彥給200份、周世雄給1000份，國民黨中正區主委給約100、200份 初審差了2853份，今天共送6738份，相信會過。且因萬華區人口是中正區的兩倍，這次擺攤重心在中正區，一天都500、600份，擺8天收了快5000份。

對於二階段連署未達標準，出錯率達三成，鍾小平指出，其實出錯率僅只有2000多份，可是有人沒連續在萬華居住4個月以上，這他沒辦法控制，「其實我們連署很嚴謹」。

鍾小平說，他和鄭大平工作告一段落，至於罷免案，陸軍部分，他可以多用力，但空軍還是要交給國民黨文傳會主委凌濤 ，還是要藍綠對決，目前他的窗口是國民黨副祕書長江俊霆，另外，民眾黨主席柯文哲角色也很重要，因為柯在中正萬華區大概有15到20%的票，能否罷掉林昶佐，柯文哲的態度很重要。

媒體問鍾，他重回國民黨的「伴手禮」是指連署達陣、還是罷免掉林昶佐？鍾小平表示，伴手禮就是連署達陣，因為罷免掉林昶佐，應該是黨部要主導的事，他只是從旁幫助的義工，因為藍綠對決，還是要靠黨的力量。

鍾小平說，他也在媒體上講很清楚，今後他要在國民黨選什麼？都聽黨主席朱立倫的，若罷免成功，他是否參加2022補選？他覺得這要中正萬華區24萬公民決定，看黨意和民意，不是誰想選就可以選。

立委林昶佐罷免案領銜人鄭大平、市議員鍾小平，上午帶6千多份連署書至台北市選委會，遞交第二階段補件連署書。記者楊正海／攝影
立委林昶佐罷免案領銜人鄭大平、市議員鍾小平，上午帶6千多份連署書至台北市選委會，遞交第二階段補件連署書。記者楊正海／攝影

鍾小平 罷免 國民黨

延伸閱讀

罷免林昶佐團隊遞交第二階段補件連署

辱立委陳玉珍「珍禽玉獸」 插畫家獲不起訴

綠全代會 陳柏惟、林昶佐起立向民進黨黨旗致敬

影／罷免二階段未達門檻 林昶佐：報復性罷免到我為止

相關新聞

2024誰當家42.6%盼換黨作 趙少康：我是民進黨肯定緊張

台灣智會今天針對「台灣新聞自由」及「2024誰當家」公布最新民意調查，有42.6％受訪民眾認為2024誰當家應該「換其他...

罷免林昶佐連署二階段差2853份 罷昶團體今補件6738份

中選會日前宣布台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案，二階段連署未達標準，須在10天內補件，今天上午10時罷免領銜人鄭大...

要疫苗卻拒美豬是「渣男」日砸重金補貼台積電 台應拒當溫室裡的巨嬰

最近看到崇越集團董事長郭智輝在《今周刊》寫了一篇專欄文章，談到日本人來台灣要遵守隔離14天的規定，但日本首批開放隔離期從10天縮短為3天的國家名單中沒有將台灣列入，卻又有台灣人主張應該爭取。

參選北市長？林佳龍：黨主席一定會推出最好的人選

台灣智庫今天舉行20周年論壇，創辦人林佳龍也出席。被問到對於參選台北市長的看法，林佳龍未鬆口，他表示，他現在個人投入「光...

竹縣不給台積電土地才去高雄？楊文科怒開記者會澄清

新竹縣長楊文科今天上午一早就召開記者會，針對昨天（22日）新竹市民進黨團在市議會上的發言，表達嚴正澄清，甚至一度罕見動怒...

國台辦暗示遠東涉台獨 蔡練生：政治環保應分開

中國大陸以環保原因向遠東集團開罰，卻又暗示有關政治，工總秘書長蔡練生今天呼籲中國大陸「政治歸政治、環保歸環保」，不應動輒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。