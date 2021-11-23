罷免林昶佐連署二階段差2853份 罷昶團體今補件6738份

中選會日前宣布台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案，二階段連署未達標準，須在10天內補件，今天上午10時罷免領銜人鄭大平、市議員鍾小平，帶6千多份連署書至台北市選委會遞交第二階段補件連署書。市選委會表示，補件初審查對時間是40天，若提早完成，會將查對結果報請中選會對外公布。

鄭大平指出，他是本月15日收到補件的公文，按照規定從16日開始10天內，到25日止補件，今天完成這項任務，也感謝鍾小平。

鍾小平表示，這次連署補件，前議員童仲彥給200份、周世雄給1000份，國民黨中正區主委給約100、200份 初審差了2853份，今天共送6738份，相信會過。且因萬華區人口是中正區的兩倍，這次擺攤重心在中正區，一天都500、600份，擺8天收了快5000份。

對於二階段連署未達標準，出錯率達三成，鍾小平指出，其實出錯率僅只有2000多份，可是有人沒連續在萬華居住4個月以上，這他沒辦法控制，「其實我們連署很嚴謹」。

鍾小平說，他和鄭大平工作告一段落，至於罷免案，陸軍部分，他可以多用力，但空軍還是要交給國民黨文傳會主委凌濤 ，還是要藍綠對決，目前他的窗口是國民黨副祕書長江俊霆，另外，民眾黨主席柯文哲角色也很重要，因為柯在中正萬華區大概有15到20%的票，能否罷掉林昶佐，柯文哲的態度很重要。

媒體問鍾，他重回國民黨的「伴手禮」是指連署達陣、還是罷免掉林昶佐？鍾小平表示，伴手禮就是連署達陣，因為罷免掉林昶佐，應該是黨部要主導的事，他只是從旁幫助的義工，因為藍綠對決，還是要靠黨的力量。