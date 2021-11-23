快訊

又見超商店員有人身安危！69歲男酒醉不實名制作勢攻擊

光啟高中儲藏室竟成「挖礦場」 半年24小時猛挖以太幣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳菊：積極尋求各國政府、民間團體有人權議題合作機會

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
人權會主任委員、監察院長陳菊。本報系資料照
人權會主任委員、監察院長陳菊。本報系資料照

國家人權委員會今天舉辦「2021人權發展國際研討會」。人權會主任委員、監察院長陳菊表示，人權是普世共同價值的標準，保障及促進人權、接軌國際人權標準，是人權會的目標與堅持，積極尋求跟各國政府、民間團體有合作機會，共同追求平等正義、人權永續發展。

陳菊指出，疫情期間，台灣以「Taiwan can help」為號召，捐贈國際口罩與醫療用品，人權會盼能輸出民主、追求人權經驗，為世界人權發展盡一份心力，再次實踐「Taiwan can help」。

陳菊說，過去一年因為疫情因素，為全世界帶來巨大影響，包括政治、經濟、社會、文化等各領域基本人權，面對疫情大家需要的是以人權為核心價值的防疫政策；台灣作為國際社會一員，期盼共同努力相關因應作為，台灣能做出更大貢獻。

陳菊表示，人權會成立以來，積極展開與社會對話，廣泛搜集意見，這次研討會有6大主題，其中原住民人權議題上，希望從複雜的歷史中釐清真相，盼保障原住民獨特文化、語言還有制度，維護多元文化發展，關懷原住民是人權會非常重點的工作。

陳菊指出，性別人權方面，特別關心網路時代所延伸的數位性別暴力議題，這是新興人權議題；人權會針對兒少安置機構、校園性侵議題展開系統性詢查，希望能找出結構性問題癥結、以及解決模式。

陳菊表示，人權的推廣與扎根刻不容緩，去年人權會與國家文官學院合作，在培訓課程中強化人權教育，讓公務員成為人權教育推手；今年更與教育部合作，引進聯合國擬定的「世界人權教育行動計畫」，讓中小學成為以人權為本的教育環境，讓人權成為每個孩子心中的基本價值。

陳菊說，人權會努力汲取各國人權機構的實務經驗，讓台灣跟國際人權體系接軌，相信研討會能激盪更多建設性觀點、創造更多合作機會，讓人權跨越國界，一起努力發揚人權普世價值。

人權 陳菊 疫情

延伸閱讀

孫曉雅監院拜訪陳菊 期盼台美持續深化友誼及人權合作

陳菊領軍巡察司法院 監委關心國民法官都「素人」

【重磅快評】連請辭都要算計 綠營執政一代不如一代？

黃國書被退流認了曾是線民 陳菊盼坦然面對歷史真相

相關新聞

2024誰當家42.6%盼換黨作 趙少康：我是民進黨肯定緊張

台灣智會今天針對「台灣新聞自由」及「2024誰當家」公布最新民意調查，有42.6％受訪民眾認為2024誰當家應該「換其他...

「海空戰力提升特別條例草案」中科院分配民間額度曝光

立法院院會今天審查攸關8項採購項目、5年2400億元經費的「海空戰力提升計畫採購特別條例」，全案正由民進黨團以優勢席次表...

罷免林昶佐連署二階段差2853份 罷昶團體今補件6738份

中選會日前宣布台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案，二階段連署未達標準，須在10天內補件，今天上午10時罷免領銜人鄭大...

要疫苗卻拒美豬是「渣男」日砸重金補貼台積電 台應拒當溫室裡的巨嬰

最近看到崇越集團董事長郭智輝在《今周刊》寫了一篇專欄文章，談到日本人來台灣要遵守隔離14天的規定，但日本首批開放隔離期從10天縮短為3天的國家名單中沒有將台灣列入，卻又有台灣人主張應該爭取。

竹市綠營公布最新民調 54.3%民眾支持大新竹合併升格

新竹市議會民進黨團今天在議會聯合質詢，公布市黨部委託民調公司最新民調結果，顯示高達8成民眾知悉大新竹合併升格議題，有6成...

【午間快報】新店槍手變裝搭機逃亡大陸／韓星朴信惠懷孕啦 明年初嫁崔泰俊

•新北市新店區一名何姓男子昨天早上送完孩子上學後返家，卻遭埋伏的槍手開4槍行刑式殺害，警方漏夜查緝，發現槍手已搭飛機至中國大陸，警方表示，仍會全力逮捕犯嫌到案。 據了解，槍手身分是32歲黃姓男子，黃男昨天早上8點13分連開4槍射殺何男後，立刻開車下山，接著按計畫將車子遺棄在新店IKEA後，第一次變裝後搭計程車至捷運龍山寺站，途中再度變裝，轉搭計程車到桃園機場，車資330塊。黃男在抵達桃機後，將作案槍枝、身上的衣物等物品，丟棄在航廈聯外道路水溝內，再搭中午12時許的飛機離開台灣，前往中國大陸。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。