陳菊：積極尋求各國政府、民間團體有人權議題合作機會

國家人權委員會今天舉辦「2021人權發展國際研討會」。人權會主任委員、監察院長陳菊表示，人權是普世共同價值的標準，保障及促進人權、接軌國際人權標準，是人權會的目標與堅持，積極尋求跟各國政府、民間團體有合作機會，共同追求平等正義、人權永續發展。

陳菊指出，疫情期間，台灣以「Taiwan can help」為號召，捐贈國際口罩與醫療用品，人權會盼能輸出民主、追求人權經驗，為世界人權發展盡一份心力，再次實踐「Taiwan can help」。

陳菊說，過去一年因為疫情因素，為全世界帶來巨大影響，包括政治、經濟、社會、文化等各領域基本人權，面對疫情大家需要的是以人權為核心價值的防疫政策；台灣作為國際社會一員，期盼共同努力相關因應作為，台灣能做出更大貢獻。

陳菊表示，人權會成立以來，積極展開與社會對話，廣泛搜集意見，這次研討會有6大主題，其中原住民人權議題上，希望從複雜的歷史中釐清真相，盼保障原住民獨特文化、語言還有制度，維護多元文化發展，關懷原住民是人權會非常重點的工作。

陳菊指出，性別人權方面，特別關心網路時代所延伸的數位性別暴力議題，這是新興人權議題；人權會針對兒少安置機構、校園性侵議題展開系統性詢查，希望能找出結構性問題癥結、以及解決模式。

陳菊表示，人權的推廣與扎根刻不容緩，去年人權會與國家文官學院合作，在培訓課程中強化人權教育，讓公務員成為人權教育推手；今年更與教育部合作，引進聯合國擬定的「世界人權教育行動計畫」，讓中小學成為以人權為本的教育環境，讓人權成為每個孩子心中的基本價值。

陳菊說，人權會努力汲取各國人權機構的實務經驗，讓台灣跟國際人權體系接軌，相信研討會能激盪更多建設性觀點、創造更多合作機會，讓人權跨越國界，一起努力發揚人權普世價值。