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海空戰力提升條例表決 國民黨立委批達震案恐重演

攝影中心 / 記者余承翰／台北即時報導
立法院院會上午審查「海空戰力提升計畫採購特別條例」，國民黨立委在表決時舉牌反對民進黨的提案。記者余承翰／攝影
立法院院會上午審查「海空戰力提升計畫採購特別條例」，國民黨立委在表決時舉牌反對民進黨的提案。記者余承翰／攝影

立法院院會上午審查「海空戰力提升計畫採購特別條例」，國民黨外交及國防委員會召委陳以信發言表示，民進黨團將強行三讀這項嚴重違反財政紀律的條例，未來恐無法避免「達震案」重現，國民黨立委吳斯懷則表示，國防部訂出條例，在野黨站在監督立場，竟一個字都不能改，無法監督，要國會作什麼？這1800多億元中科院愛怎麼搞就怎麼搞，違反民主國家運作原則，全案標準是達震案的陰影。

但民進黨團外交及國防委員會召委趙天麟則表示，面對中國對我國的威脅，海空戰力提升條例十分重要，從蔡總統包括蘇貞昌而至國防部正式提出的條例，匡列八項戰力提升計畫，就是讓研發多年已可量產的飛彈系統正式建立起來，這2400億元可在5年內增強戰力，當中試圖進犯台灣時，要面對時我方相當先進且為國產的反制武器裝備，這是民進黨政府展現行政權的決心，但在野黨卻要以美軍軍購案取代這樣的計畫，過去國民黨在面對對美軍購展現消極抵制的態度，現在卻反而拿這樣的理由來說嘴，試圖改變計畫，這其中有行政權與立法權衝突的違憲問題。

立法院院會上午審查「海空戰力提升計畫採購特別條例」，民進黨團外交及國防委員會召委趙天麟則表示，面對中國的威脅，台灣有沒有辦法展現朝野一心的決心，面對全世界關注中國威脅時，可否共同不分朝野通過這項預算。記者余承翰／攝影
立法院院會上午審查「海空戰力提升計畫採購特別條例」，民進黨團外交及國防委員會召委趙天麟則表示，面對中國的威脅，台灣有沒有辦法展現朝野一心的決心，面對全世界關注中國威脅時，可否共同不分朝野通過這項預算。記者余承翰／攝影
立法院院會上午審查「海空戰力提升計畫採購特別條例」，國民黨外交及國防委員會召委陳以信發言表示，民進黨團將強行三讀這項嚴重違反財政紀律的條例，未來恐無法避免「達震案」重現。記者余承翰／攝影
立法院院會上午審查「海空戰力提升計畫採購特別條例」，國民黨外交及國防委員會召委陳以信發言表示，民進黨團將強行三讀這項嚴重違反財政紀律的條例，未來恐無法避免「達震案」重現。記者余承翰／攝影
立法院院會上午審查「海空戰力提升計畫採購特別條例」，民進黨立法院黨團總召柯建銘發言反駁國民黨立委。記者余承翰／攝影
立法院院會上午審查「海空戰力提升計畫採購特別條例」，民進黨立法院黨團總召柯建銘發言反駁國民黨立委。記者余承翰／攝影
立法院院會上午審查「海空戰力提升計畫採購特別條例」，國民黨立委吳斯懷表示，國防部訂出條例，在野黨站在監督立場，竟一個字都不能改，無法監督，要國會作什麼？這1800多億元中科院愛怎麼搞就怎麼搞，違反民主國家運作原則，全案標準是達震案的陰影。記者余承翰／攝影
立法院院會上午審查「海空戰力提升計畫採購特別條例」，國民黨立委吳斯懷表示，國防部訂出條例，在野黨站在監督立場，竟一個字都不能改，無法監督，要國會作什麼？這1800多億元中科院愛怎麼搞就怎麼搞，違反民主國家運作原則，全案標準是達震案的陰影。記者余承翰／攝影

民進黨 國民黨 美軍

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