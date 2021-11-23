海空戰力提升條例表決 國民黨立委批達震案恐重演

•新北市新店區一名何姓男子昨天早上送完孩子上學後返家，卻遭埋伏的槍手開4槍行刑式殺害，警方漏夜查緝，發現槍手已搭飛機至中國大陸，警方表示，仍會全力逮捕犯嫌到案。 據了解，槍手身分是32歲黃姓男子，黃男昨天早上8點13分連開4槍射殺何男後，立刻開車下山，接著按計畫將車子遺棄在新店IKEA後，第一次變裝後搭計程車至捷運龍山寺站，途中再度變裝，轉搭計程車到桃園機場，車資330塊。黃男在抵達桃機後，將作案槍枝、身上的衣物等物品，丟棄在航廈聯外道路水溝內，再搭中午12時許的飛機離開台灣，前往中國大陸。...

2021-11-23 12:25