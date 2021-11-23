快訊

又見超商店員有人身安危！69歲男酒醉不實名制作勢攻擊

光啟高中儲藏室竟成「挖礦場」 半年24小時猛挖以太幣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

參選北市長？林佳龍：黨主席一定會推出最好的人選

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（前左）與台灣智庫共同創辦人林佳龍（前右），上午出席「台灣智庫 20 週年論壇」活動。記者林澔一／攝影
蔡英文總統（前左）與台灣智庫共同創辦人林佳龍（前右），上午出席「台灣智庫 20 週年論壇」活動。記者林澔一／攝影

台灣智庫今天舉行20周年論壇，創辦人林佳龍也出席。被問到對於參選台北市長的看法，林佳龍未鬆口，他表示，他現在個人投入「光合之行」，到各地傾聽民意，也擔任台中第二選區立委參選人林靜儀的主委，像是台灣智庫20周年及大肚山產業跨域論壇等活動，他也藉由卸任公職的時間投入更多心力，至於2022地方選舉，現在民進黨已經有徵召提名辦法，「我個人事小，重要的是黨主席一定會為台灣推舉出最好的人選，我們也會全力支持。」

被問及如果黨有需要，會投入北市長選舉嗎？林佳龍未鬆口，他說，「未來還有時間」，目前他就是投入已經既定安排的光合之行及台灣智庫活動，黨的機制一定會徵詢各界，推出最適合的人選，「個人事小，我也會全力支持黨推出的人。」他也說，他希望林靜儀順利補選立委成功，他沒有思考規畫個人的下一步。

談及2022地方選舉，林佳龍也說，現在離選舉有很長的時間，選情變化快速，日前民進黨全代會已經通過，六都由黨主席協調徵召，就按照民進黨的民主程序進行，作為黨員，他希望黨推出最強候選人，他也一定會支持。

林佳龍 民進黨

延伸閱讀

影／在選區設看板遭拒 林靜儀：有些民眾有壓力可以理解

影／顏寬恒批林靜儀2016年反對萊豬 林說台灣當時是疫區

顏寬恒批高端成四劑帝國 林靜儀稱打疫苗為群體免疫

影／林靜儀曾提案反萊豬進口 顏寛恒：打臉自己和民進黨

相關新聞

2024誰當家42.6%盼換黨作 趙少康：我是民進黨肯定緊張

台灣智會今天針對「台灣新聞自由」及「2024誰當家」公布最新民意調查，有42.6％受訪民眾認為2024誰當家應該「換其他...

「海空戰力提升特別條例草案」中科院分配民間額度曝光

立法院院會今天審查攸關8項採購項目、5年2400億元經費的「海空戰力提升計畫採購特別條例」，全案正由民進黨團以優勢席次表...

罷免林昶佐連署二階段差2853份 罷昶團體今補件6738份

中選會日前宣布台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案，二階段連署未達標準，須在10天內補件，今天上午10時罷免領銜人鄭大...

要疫苗卻拒美豬是「渣男」日砸重金補貼台積電 台應拒當溫室裡的巨嬰

最近看到崇越集團董事長郭智輝在《今周刊》寫了一篇專欄文章，談到日本人來台灣要遵守隔離14天的規定，但日本首批開放隔離期從10天縮短為3天的國家名單中沒有將台灣列入，卻又有台灣人主張應該爭取。

竹市綠營公布最新民調 54.3%民眾支持大新竹合併升格

新竹市議會民進黨團今天在議會聯合質詢，公布市黨部委託民調公司最新民調結果，顯示高達8成民眾知悉大新竹合併升格議題，有6成...

【午間快報】新店槍手變裝搭機逃亡大陸／韓星朴信惠懷孕啦 明年初嫁崔泰俊

•新北市新店區一名何姓男子昨天早上送完孩子上學後返家，卻遭埋伏的槍手開4槍行刑式殺害，警方漏夜查緝，發現槍手已搭飛機至中國大陸，警方表示，仍會全力逮捕犯嫌到案。 據了解，槍手身分是32歲黃姓男子，黃男昨天早上8點13分連開4槍射殺何男後，立刻開車下山，接著按計畫將車子遺棄在新店IKEA後，第一次變裝後搭計程車至捷運龍山寺站，途中再度變裝，轉搭計程車到桃園機場，車資330塊。黃男在抵達桃機後，將作案槍枝、身上的衣物等物品，丟棄在航廈聯外道路水溝內，再搭中午12時許的飛機離開台灣，前往中國大陸。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。