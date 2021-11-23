參選北市長？林佳龍：黨主席一定會推出最好的人選

台灣智庫今天舉行20周年論壇，創辦人林佳龍也出席。被問到對於參選台北市長的看法，林佳龍未鬆口，他表示，他現在個人投入「光合之行」，到各地傾聽民意，也擔任台中第二選區立委參選人林靜儀的主委，像是台灣智庫20周年及大肚山產業跨域論壇等活動，他也藉由卸任公職的時間投入更多心力，至於2022地方選舉，現在民進黨已經有徵召提名辦法，「我個人事小，重要的是黨主席一定會為台灣推舉出最好的人選，我們也會全力支持。」

被問及如果黨有需要，會投入北市長選舉嗎？林佳龍未鬆口，他說，「未來還有時間」，目前他就是投入已經既定安排的光合之行及台灣智庫活動，黨的機制一定會徵詢各界，推出最適合的人選，「個人事小，我也會全力支持黨推出的人。」他也說，他希望林靜儀順利補選立委成功，他沒有思考規畫個人的下一步。

談及2022地方選舉，林佳龍也說，現在離選舉有很長的時間，選情變化快速，日前民進黨全代會已經通過，六都由黨主席協調徵召，就按照民進黨的民主程序進行，作為黨員，他希望黨推出最強候選人，他也一定會支持。