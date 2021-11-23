竹縣不給台積電土地才去高雄？楊文科怒開記者會澄清

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
楊文科指出竹科寶山擴建在地圖上大致位置，並強調新竹縣一直對產業用地規畫很積極。記者巫鴻瑋／攝影
楊文科指出竹科寶山擴建在地圖上大致位置，並強調新竹縣一直對產業用地規畫很積極。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣長楊文科今天上午一早就召開記者會，針對昨天（22日）新竹市民進黨團在市議會上的發言，表達嚴正澄清，甚至一度罕見動怒，認為民進黨根本不是在為民爭取福祉，而是利用大新竹合併升格議題炒作，還表示大新竹合併升格無人能反對，要考量人民福祉及國土發展的必要，但不該倉促、草率行事，他更說因人設事是政客的行為。

對於昨天市議會上出現台積電前往高雄設廠是危機、新竹縣不給台積電土地，因此必須盡快大新竹合併等說法，楊文科不滿表示，企業與園區的土地使用根本不是地方政府能直接決定，而是由科技部做整體規畫，且台積電要前往哪個園區設廠，是由企業自行決定申請租地，並依據市場需求布局。

楊還拿出數據資料佐證，台積電高雄廠是7奈米廠，在新竹寶山開發的分別是建設3奈米及2奈米廠，寶山計畫合併年產值就超過5000億元，產業關聯效益更高達22兆元以上，而且竹科寶山用地就占超過百公頃，讓台積電設廠，楊不解何來新竹縣不給台積電土地的說法。

他也提到，新竹縣目前還有竹科三期竹東用地、竹北台知園區等土地規畫，其中提供給高科技、半導體產業用地面積就有近千公頃，只要中央通過就能立即展開開發；他還表示「高科技產業的布局是非常專業的，縣市首長應有政治家的擔當，不妄語、要誠實，政客只為了下一次選舉，政治家是為了下一代幸福著想。」

據了解，楊文科會召開記者會反擊的原因，是因為他認為近幾個月的忍讓，沒有讓大新竹合併升格的議題冷靜，使各界能坐下商談，反而新竹市民進黨民代們利用各種方式攻擊新竹縣，甚至出現不實說法，楊文科表示自己因此忍無可忍，必須站出來澄清，以正視聽。

新竹 台積電 楊文科

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