民進黨推2400億元對內軍購 江啟臣：這麼好康圖利誰？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委江啟臣。本報資料照片，記者蘇建忠／攝影
國民黨立委江啟臣。本報資料照片，記者蘇建忠／攝影

行政院2400億元海空戰力提升計畫採購特別條例草案今天要在立院闖關三讀，國民黨立委江啟臣上午批評，朝野協商過程，在野黨對於條例內容不能談，項目不能改，其中有太多貓膩，民進黨在護航什麼？2400億元要花在哪？

江啟臣點名，中科院過去歷史黑紀錄一堆，去年審計部才把中科院所有瑕疵列出，今年民進黨政府就要把2400億元完全丟中科院執行，可以這樣？中科院能執行？國會能不監督？特別預算是救命錢，不能空白授權，不能愛怎麼花就怎麼花。

江啟臣說，在野黨審查海空戰力提升計畫採購特別條例草案是希望花這些錢能真正提升戰力，而不是提升貪腐、圖利；執政黨就只有抹黑在野黨，堅持一字不改，連購買內容與要如何監督都沒得談，還不適用政府採購法，這是怎樣預算編列？

江啟臣也質疑，美國現在也特別重視台海安全，也願意提供武器給台灣，這時候應該是對美採購最好的時機，為什麼不能拿特別預算對美軍購？民進黨對這2400億元連規範都沒有清楚規範，還刻意排除採購法適用，目的是什麼？

江啟臣批評，一個2400億元特別預算可不用監督？可以空白授權，愛怎麼花就怎麼花？中科院有辦法執行不受政府採購法約束的委託案？這筆錢到底要給誰？為什麼不能改對美軍購？為什麼預算限定對內採購？如何避免圖利廠商？

江啟臣說，8400億元紓困振興條例預算分4期，每一期都重新提、重新審查，決算也要被審查，這才叫國會監督；海空戰力提升計畫的2400億元也是分項多年採購，但卻要一次給錢，完全不用分年編列審查，這麼好康的事情到底圖利誰？

江啟臣 中科院 民進黨

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