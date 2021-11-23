顏家關心治安是諷刺？ 顏寬恒：父犯過案 子女就有罪？

台中市立委第二選區兩位參選人顏寬恒和林靜儀上午參加龍井的龍泉岩祈安禮斗五天法會時，有近距離接觸，兩人一度握手，並和與廟方人員合影。

顏寬恒受訪時抨擊蔡英文總統面對近來多起重大社會治安事件漠不關心，令人痛心，但蔡總統卻利用媒體和網路黨同伐異。

他反問，是不是姓顏的就不能關心、協助和維護治安，「這樣的言論、說法，以及發起的攻擊，不是一個國家元首和政府高官應有的作為」。

顏寬恒說，如果姓顏就不能關心治安，那因為父親犯案，現任的市長或市議員是否也應在這樣同等的對待之下不能參與政治。如果因為父親犯過刑案而被連結，子女就被有罪認定，都不是良善的，這樣的想法和說法是否太過偏激了。

顏寬恒同時也批評現在的媒體介入選舉太深，「這是事實」。對於有網友說顏家關心治安是諷刺，顏寬恒則說，他尊重，但希望治安能好，大家能安居樂業。

林靜儀說，顏寬恒近日在臉書針對治安的發文，應該是跟著國民黨主席朱立倫的發言，但不論是公投的四個立場，或是朱立倫的某些作為，顏寬恒應該都比朱立倫更了解這些事情，建議顏寬恒勿跟著朱立倫的言論去處理，像朱立倫曾說公投四個同意，但後來也改了。

對於媒體問，是否設選舉看板時，有民眾因感覺壓力而婉拒，她表示的確有，但她尊重也理解。至於是否擔心選舉有地方勢力介入？她說，地方勢力盤根錯結，謝謝願意幫忙的朋友，但也希望不要對地方朋友造成壓力。