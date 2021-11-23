【專家之眼】用命勸戴口罩 人民只能自保？

最近發生一連串超商店員勸戴口罩慘遭顧客攻擊事件。包含屏東某超商店員因提醒顧客戴口罩，被對方挖眼；台中某店員則被對方持玻璃瓶狂毆，打到昏迷；最近則是桃園某店員被顧客持刀攻擊，甚至遭刺死。

對於上述新聞，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，一般的民眾沒有一定要勸導，讓人戴起口罩「不是他的責任」，若有疑問可以通報，民眾若勸導無效，可以報警，責任在警察單位，就好像看到路邊有人打架不用勸架一樣，盡到提醒就好。

雖然他說，口罩政策暫時不會改變，但後面又講「若民眾因此有些些微不便利，在方便性上可以有所考慮」。考量到這些新聞的影響力、陳部長發言的動見觀瞻與現在街頭防疫的放鬆情況，外界大概可以推測未來將出現越來越多不戴口罩者。

然而，陳部長說法有誤導之嫌。因為政府罰則規定，商家對顧客戴口罩負有責任。根據10月修正放寬的「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)第二級疫情警戒標準及防疫措施裁罰規定」，各營業場所仍須戴口罩，不執行規定之場所將處以罰鍰。而陳部長含糊說法會增加警察實際執法困難，與後續相關爭議，等於把防疫成本轉嫁給做生意者與一般平民，並不可取。

其實陳部長在方便性上可以考慮之說，底氣是台灣本土確診案例已越來越少，疫苗接種人數則越來越多之故。既然如此，在台灣持續嚴管邊境前提下，為何不乾脆修改規定，放鬆課予民間場所之責任呢？

同樣邏輯亦可用來為已近2年未返台的台商台幹們請命。由於隔離時間太長，他們已多年未能回家看望家人，這是人倫悲劇。為了解決這個困境，台灣方面已宣布對春節期間返鄉過節旅客，只要接種兩劑包括國藥、科興等「世界衛生組織緊急使用清單中的疫苗」或「我國頒布緊急使用授權或授權專案製造的疫苗」，就能採取「7+7」方案入境，也就是7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫+7天自主健康管理。

但以大量聚集台商台幹的大陸來說，防疫措施仍相當嚴格。除了堅持「清零」政策、追蹤「時空伴隨者」外，從境外入境者亦需接受至少14日隔離，再根據入境地點接受不同隔離天數，例如從香港入境深圳需要隔離14天，再接受7天的居家隔離。也就是說，如參考現行繼續沿用到春節的相關規定，往返兩岸之台商台幹們，光是住隔離旅館恐怕至少要21天。這仍是台商台幹們不可承受之重。

然而，香港與中國大陸將從12月起開放通關，從香港進入大陸的旅客將不需要接受隔離檢疫。中共方面如果認為兩岸經濟關係仍有維持必要，在兩岸人民共同重視的節日裡放寬隔離標準，恐怕是近期應該思考的第一要務