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影／出訪波蘭、立陶宛 前副總統陳建仁伉儷返台

攝影中心 / 記者陳嘉寧季相儒／桃園機場即時報導
前副總統陳建仁（中）伉儷一行人，結束波蘭、立陶宛出訪行程後，在晚間7時18分抵達桃園機場，陳建仁伉儷熱情的向記者揮手。記者季相儒／攝影
前副總統陳建仁（中）伉儷一行人，結束波蘭、立陶宛出訪行程後，在晚間7時18分抵達桃園機場，陳建仁伉儷熱情的向記者揮手。記者季相儒／攝影

前副總統陳建仁伉儷一行人，結束波蘭、立陶宛出訪行程後，今天搭乘荷蘭航空KL-843航班，由荷蘭阿姆斯特丹起飛後，中間停靠泰國曼谷，然後在晚間7時18分抵達桃園機場，飛機落地後滑行至D4停機位停靠。

前副總統陳建仁伉儷一同走出空橋後，隨即和在場媒體揮手致意，現場記者詢問，是否要與談談此行的心得，陳建仁表示，防疫期間還是要依照疾管署的規定辦理，因此不便受訪，記者又詢問此行成果應該蠻豐碩的，陳建仁僅僅簡短說：「是」，隨後就依照防疫規定進行深喉唾液採檢，並由外交部人員安排離去。

前副總統陳建仁伉儷17日應波蘭奧許維茲國家博物紀念館（Auschwitz-Birkenau State Museum and Memorial）邀請，出席共同揭牌儀式，由陳建仁把象徵雙方合作的「TAIWAN」牌匾，交由副館長卡磋志克（Andrzej Kacorzyk）代表接受，館方後續會將牌匾鑲列在捐助牆上，以表彰台灣堅定捍衛人權、自由及促進國際人權教育的貢獻。

前副總統陳建仁應立陶宛外交部邀請，出席19日至20日於立陶宛首都維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，並以「台灣是民主的試金石」為題發表演說，向國際社會分享台灣民主經驗，呼籲民主國家合作捍衛理念價值。

陳建仁在演講中推崇立陶宛為自由民主的先驅，32年前的波海人鏈撼動瓦解蘇聯鐵幕；而台灣也是印太地區的民主堡壘，並在這次全球新冠肺炎疫情中，從4個領域高度展現民主的價值與韌性，包括以科技結合民主精神成功抗疫、在高科技戰略產業與理念相近國家合作提升全球供應鏈的韌性、政府資訊快速透明有效防範假訊息滲透，以及全民應對複合式威脅經驗豐富。

陳建仁指出，即使威權主義擴張與威脅，台灣仍然堅持自由民主的生活方式，並為區域穩定及世界繁榮積極貢獻。台灣抗衡威權的經驗與典範，正是民主的試金石，感謝國際社會在台灣、澳洲、立陶宛等民主夥伴遭受威權國家進行政治與經濟脅迫時，挺身以實際行動展現堅定支持，不讓威迫遂行。

前副總統陳建仁（左）伉儷在晚間7時18分抵達桃園機場，兩人熱情的向記者揮手。記者季相儒／攝影
前副總統陳建仁（左）伉儷在晚間7時18分抵達桃園機場，兩人熱情的向記者揮手。記者季相儒／攝影
前副總統陳建仁（右）伉儷一行人，結束波蘭、立陶宛出訪行程後，在晚間7時18分抵達桃園機場後，陳建仁依照防疫規定進行深喉唾液採檢。記者季相儒／攝影
前副總統陳建仁（右）伉儷一行人，結束波蘭、立陶宛出訪行程後，在晚間7時18分抵達桃園機場後，陳建仁依照防疫規定進行深喉唾液採檢。記者季相儒／攝影

陳建仁 立陶宛 桃園機場

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