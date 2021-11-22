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談2024言之過早 鄭文燦：朱立倫靠攏深藍、柯文哲與綠選民悖離

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
針對媒體2024總統大選民調，桃園市長鄭文燦強調，「談到2024有點言之過早」。記者曾增勳／攝影
針對媒體2024總統大選民調，桃園市長鄭文燦強調，「談到2024有點言之過早」。記者曾增勳／攝影

針對一項媒體民調2024總統大選，桃園市長鄭文燦「未有明顯支持度」問題，鄭文燦今天下午前往蘆竹區參訪瑞健公司受訪強調，現在有12月18 日公投，一定要讓台灣度過這個困難和挑戰，這個公投重要性遠高於其他議題，還有明年一整年會面對地方選舉挑戰，「談到2024有點言之過早」。

鄭文燦表示，現在每一個人都有自己的任務要完成，不管是副總統或是他擔任市長、或其他政黨的黨主席、市長，都應該專心在目前的工作，民進黨還沒有討論下階段事情，12月18日這個公投關係到能源轉型、非核家園及台灣是否能夠接軌國際，這個公投的重要性遠高於其他議題。

他認為，民調都是參考，國民黨主席朱立倫也必須面對整個台灣社會對國民黨的期待，他認為良好的民主政治，政黨的競爭要理性化，而不是焦土策略，如果採取焦土策略，就沒有辦法成為主流民意，這是最關鍵的地方，朱立倫之前也許受到黨內深藍力量牽連，「目前看起來朱確實往深藍靠攏」。

台北市長柯文哲現在也是努力在扮演好市長和民眾黨主席的角色，這段時間柯文哲有自己的政治判斷及要走自己的路，「目前柯與民進黨的選民確實比較悖離」，這確實是一個事實。

公投 鄭文燦 朱立倫

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