李永得談蔣中正：不是抹去記憶 應彰顯對抗獨裁者勇氣
「蔣中正總統與台灣特展」今天在中正紀念堂舉行開幕典禮，應邀出席的文化部長李永得致詞時表示，此展是第一次以蔣介石和台灣的關係為主題的展覽，籌備近九個月，是轉型正義中重要的一部分。他表示，蔣中正有功有過，他做了許多壞事、但也做了許多對台灣有貢獻的事，期待觀眾透過審視史料和檔案重新思考蔣中正的定位。「但即使是獨裁者，我們該做的不是抹去記憶，而是彰顯對抗獨裁者的勇氣。如此社會才有公平的機制、遏止獨裁再發生的可能。」李永得認為，下一步應該是彰顯對抗獨裁者的勇氣。
李永得並以「犯罪嫌疑犯」形容蔣中正在白色恐怖時代介入判決的角色，指出蔣中正雖身為總統，憲法並未給予權利判死刑，連胡適都曾當面進諫蔣中正。但這些資料目前都是學術調查，必須透過司法或政治程序討論他是否透過國家暴力犯法。他表示，司法程序可以南韓總統全斗煥為例，他對南韓經濟有貢獻、卻也透過國家暴力犯法，最後遭送上司法法院判無期徒刑，再由當時的總統予以特赦。
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