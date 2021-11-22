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李永得談蔣中正：不是抹去記憶 應彰顯對抗獨裁者勇氣

攝影中心 / 記者胡經周／台北即時報導
「蔣中正總統與台灣特展」今天在中正紀念堂舉行開幕典禮，應邀出席的文化部長李永得（中）、促轉會代理主委葉虹靈（左二）、國史館館長陳儀深（左三）等與策展人228事件紀念基金會董事長薛化元（右二）合影。記者胡經周／攝影
「蔣中正總統與台灣特展」今天在中正紀念堂舉行開幕典禮，應邀出席的文化部長李永得（中）、促轉會代理主委葉虹靈（左二）、國史館館長陳儀深（左三）等與策展人228事件紀念基金會董事長薛化元（右二）合影。記者胡經周／攝影

蔣中正總統與台灣特展」今天在中正紀念堂舉行開幕典禮，應邀出席的文化部長李永得致詞時表示，此展是第一次以蔣介石和台灣的關係為主題的展覽，籌備近九個月，是轉型正義中重要的一部分。他表示，蔣中正有功有過，他做了許多壞事、但也做了許多對台灣有貢獻的事，期待觀眾透過審視史料和檔案重新思考蔣中正的定位。「但即使是獨裁者，我們該做的不是抹去記憶，而是彰顯對抗獨裁者的勇氣。如此社會才有公平的機制、遏止獨裁再發生的可能。」李永得認為，下一步應該是彰顯對抗獨裁者的勇氣。

李永得並以「犯罪嫌疑犯」形容蔣中正在白色恐怖時代介入判決的角色，指出蔣中正雖身為總統，憲法並未給予權利判死刑，連胡適都曾當面進諫蔣中正。但這些資料目前都是學術調查，必須透過司法或政治程序討論他是否透過國家暴力犯法。他表示，司法程序可以南韓總統全斗煥為例，他對南韓經濟有貢獻、卻也透過國家暴力犯法，最後遭送上司法法院判無期徒刑，再由當時的總統予以特赦。

「蔣中正總統與台灣特展」今天在中正紀念堂舉行開幕典禮，應邀出席的文化部長李永得致詞時表示，即使是獨裁者，我們該做的不是抹去記憶，而是彰顯對抗獨裁者的勇氣。如此社會才有公平的機制、遏止獨裁再發生的可能。記者胡經周／攝影
「蔣中正總統與台灣特展」今天在中正紀念堂舉行開幕典禮，應邀出席的文化部長李永得致詞時表示，即使是獨裁者，我們該做的不是抹去記憶，而是彰顯對抗獨裁者的勇氣。如此社會才有公平的機制、遏止獨裁再發生的可能。記者胡經周／攝影
文化部長李永得（右）在策展人228事件紀念基金會董事長薛化元（左）導覽下，參觀「蔣中正總統與台灣特展」。記者胡經周／攝影
文化部長李永得（右）在策展人228事件紀念基金會董事長薛化元（左）導覽下，參觀「蔣中正總統與台灣特展」。記者胡經周／攝影

蔣中正 李永得 司法

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