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陳時中「不然要怎樣」認失言 藍委：吃定百姓不能怎樣

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自賴士葆臉書
圖／取自賴士葆臉書

外界質疑白打高端疫苗，衛福部長陳時中回應「不然要怎樣？」引起外界撻伐。陳時中今上午受訪時坦言回應「講得不好」。國民黨立委賴士葆表示，鄭重建議陳時中最該做的就是「認錯下台」，不然要怎樣。

賴士葆質疑，外界追究的不是回答好不好的問題，而是該負起政治責任下台以示負責的問題。過去為了戀棧官位，昧著良心說「3＋11」和死了8百多人有什麼關係，不承認錯就不用下台，反正行政院力挺，監察院也不敢查。

賴士葆說，回顧蔡政府對高端的護航、背書的紀錄已經到罄竹難書的地步，老百姓都看在眼裡不買單，讓高端打氣差，賠上政府的公信力。打兩劑高端不能出國，還要重打其他國際認證的疫苗，即使今天澳洲有給高端申請EUA，但承認高端的國家數仍非常少，因此高端族不到一年時間勢必要打4劑，當初鼓勵大家打高端，現在要大家自負風險。

賴士葆說，國人不打高端，￼如果也無法送到國外，3百多萬劑高端疫苗等著到期報銷，浪費的公帑不需要負責，因為蔡政府不究責；防疫破口的失誤、採購疫苗的失誤、護航高端疫苗的失誤等，有政治倫理的政務官早該自行引咎下台，陳時中佯裝沒事繼續戀棧，吃定老百姓不能把他怎麼樣，才會有恃無恐地說出「要不然要怎樣」。

高端疫苗 賴士葆 陳時中

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