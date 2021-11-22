【重磅快評】假動作道歉 陳時中是不世出的政治奇才？

陳時中又道歉了？民眾黨認為陳時中持續以傲慢態度回應人民質疑，掩蓋錯誤的疫苗政策，甚至反問「不然要怎樣？」簡直可獲頒「走鐘獎」。兩天後，陳時中口氣放軟，針對「不然要怎樣」這句話，他說他確實講得不好。陳時中時不時口出金句狂言，但若干時間沉澱後總會出來「修正」一番，但他的「道歉」頗有精算，像高嘉瑜要他道歉，他靠眾綠委圍事，逼得高嘉瑜非但等不到道歉，反倒自已要出面轉圜善後。

針對指揮中心開放高端疫苗混打ｍＲＮＡ疫苗，有不少民眾成了「四劑戰士」，民進黨立委高嘉瑜日前在政論節目中說，對於打高端疫苗的人需要補打國際認證疫苗，造成不便，政府應該道歉；陳時中第一時間表示「這沒有什麼要道歉的」。

中華民國防疫學會理事長王任賢批評指揮中心「把高端當水」；陳時中回應「要不然要怎麼樣？」，這樣的態度讓民眾黨也看不下去，直批陳時中簡直可獲頒「走鐘獎」。陳時中見事態擴大，這才自承「不然要怎樣」這句話確實講得不好。這次失言風波也這樣輕鬆過關了。

其實，高嘉瑜、王任賢及民眾黨講的都是高端疫苗混打的同一件事，政府錯誤疫苗政策造成支持國產疫苗的民眾極大不便，高嘉瑜算是接了地氣，忠實反映基層的聲音，政府的道歉也許只能稍稍化解民怨，但卻是理當要做的事。

但指揮官當久了，大權在握的陳時中那裡只聽高嘉瑜一人之言？只見眾綠委為搏版面，主動跳出來為陳時中緩頰，指高嘉瑜要求陳時中為疫苗政策道歉，都是媒體刻意曲解，高會透過臉書回應及澄清，黨團也會支持高嘉瑜後續澄清說法。

果然，高嘉瑜「聽話地」再次提出說明，但卻有趕鴨子上架的味道，她表示她不是說一定要陳時中道歉，而是執政上本來就會有變數，因為國外政策及疫苗政策，造成民眾出國的影響，「這本來就不是行政部門可以預見的」...，她的意思是在時間上和準備上，可以讓大家有更充裕時間準備，「就這部分如果造成不便，可以表示歉意，不是說一定要部長道歉，只是展現對大家不便的態度而已」。

高嘉瑜不說還好，這一番「不自然」的補充說明，非但聽不清楚她到底在講什麼，也讓人更不明白為什麼陳時中可以不必道歉，或是政府為什麼不道歉。但對陳中來說，這也就夠了，由於高嘉瑜的補充說明，讓他省去道歉的麻煩。

但陳時中直白反嗆質疑者「不然要怎樣？」，這句話予人的觀感實在太差，陳時中精算之後，也就挑這句話來「道歉」，說這句話他確實講得不好，但也僅只於此而已，裡面有多少「道歉」成份？聽懂的人其實很清楚，陳時中其實沒有道歉的意思，他感到道歉的是沒有把這句話說好聽一點，疫苗政策還是他說了算，外界並無置喙餘地。

一個假動作的道歉，又讓陳時中安然度過一次政治風暴，你能說他不是一個不世出的政治奇才嗎？