超商店員勸戴口罩遭刺死 時力批政府忙錯方向

桃園市龜山區某超商一名店員僅因勸導顧客戴口罩，慘遭持刀刺死。時代力量今舉行者會，呼籲指揮中心應提供職場安全指引，並補償因協助落實防疫指引而傷亡的受害者。時力智庫執行長李兆立也批評，目前政府相關回應，「根本忙錯了方向、努力錯重點」。

時力黨主席陳椒華首先指出，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌多次表達會盡快修補社會安全網漏洞，減少社會的問題，並強調「這不只是個人或家庭的事，更是政府的事」，但政府至今仍未針對相關暴力事件，公開說明處理方式，也未告訴民眾該如何因應。

李兆立表示，警政署在案發後說將加強夜間巡邏，但警察長期過勞，要求警員至成千上萬的超商巡邏，並非長久之計；而勞動部呼籲超商應增加夜班人力，也未考量疫情期間經營不易，直接將成本轉嫁給企業；指揮中心更僅提醒，口罩政策暫時不會改變，相關工作者應調整作法，以維護人身安全，但針對民眾面對突發事件該如何應對，則未清楚說明。

李兆立表示，根據衛福部公布的守則及指引，僅要求進入營業場所的顧客必須配戴口罩，卻未說明相關責任不應由店家承擔，模糊的規範導致店員無所適從。政府面對類似案件，不應兩手一攤，除應盡早將規定明確、避免模糊空間外，對於為盡勸導工作而受傷的民眾，政府也應負擔部分賠償責任。

針對如何減緩疫情衍生的暴力行為，時力秘書長白卿芬以英國、美國做法為例，當顧客拒絕配合防疫政策時，英國店家保有一定自主權可自行決定防疫措施，美國則是提供更具體的商家防疫工作指引及職場安全指引，使雇主及職員了解如何預防和處理工作場所暴力，且強調應以職員人身安全為最高準則。指揮中心應參考國際做法，提供職場安全指引，並要有全國一致的做法，讓從業者可以放心。