民主救星或殺人魔？李永得談蔣中正：該彰顯的是對抗獨裁勇氣

中正紀念堂3樓「蔣中正總統與台灣特展」今舉行開幕典禮。文化部長李永得致詞時表示，此展是第一次以蔣介石和台灣的關係為主題的展覽，籌備近九個月，是轉型正義中重要的一部分。他表示，蔣中正有功有過，他做了許多壞事、但也做了許多對台灣有貢獻的事，期待觀眾透過審視史料和檔案重新思考蔣中正的定位。「但即使是獨裁者，我們該做的不是抹去記憶，而是彰顯對抗獨裁者的勇氣。如此社會才有公平的機制、遏止獨裁再發生的可能。」李永得認為，下一步應該是彰顯對抗獨裁者的勇氣。

李永得強調，轉型正義有兩個重要標準，一是歷史評價完備，二是法治程序完備，此展便是討論歷史評價。李永得表示，台灣五十歲以下的人，對蔣介石印象不深，可能只有兩個印象：一是民主救星、二是殺人魔，兩者兼而有之。但他認為功過無法相抵，因為功過永遠無法蓋棺定論；但有些事情無法越界，「曾侵犯過人類普世價值的人，必須接受歷史的制裁與審判」。

展中展出，根據促轉會的統計，在台灣轉型正義資料庫中有終審判決資料的8317筆案件中，因蔣中正核定介入判決改判死刑者達259人。展中展出徐會之的槍決判決文件(複製版，非原件)。黃埔出身的徐會之，1950年遭以「預備顛覆政府」論罪，原被判處徒刑5年，但蔣中正批示「應即槍決可也」。胡適在1953年與蔣中正會面時，當面向蔣中正規勸，「憲法只許總統有減刑與特赦之權，絕無加刑之權。而總統屢次加刑，違憲甚明。」