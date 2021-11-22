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民主救星或殺人魔？李永得談蔣中正：該彰顯的是對抗獨裁勇氣

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「蔣中正總統與台灣特展」舉行開幕典禮。圖中為文化部長李永得。記者陳宛茜／攝影
「蔣中正總統與台灣特展」舉行開幕典禮。圖中為文化部長李永得。記者陳宛茜／攝影

中正紀念堂3樓「蔣中正總統與台灣特展」今舉行開幕典禮。文化部長李永得致詞時表示，此展是第一次以蔣介石和台灣的關係為主題的展覽，籌備近九個月，是轉型正義中重要的一部分。他表示，蔣中正有功有過，他做了許多壞事、但也做了許多對台灣有貢獻的事，期待觀眾透過審視史料和檔案重新思考蔣中正的定位。「但即使是獨裁者，我們該做的不是抹去記憶，而是彰顯對抗獨裁者的勇氣。如此社會才有公平的機制、遏止獨裁再發生的可能。」李永得認為，下一步應該是彰顯對抗獨裁者的勇氣。

李永得強調，轉型正義有兩個重要標準，一是歷史評價完備，二是法治程序完備，此展便是討論歷史評價。李永得表示，台灣五十歲以下的人，對蔣介石印象不深，可能只有兩個印象：一是民主救星、二是殺人魔，兩者兼而有之。但他認為功過無法相抵，因為功過永遠無法蓋棺定論；但有些事情無法越界，「曾侵犯過人類普世價值的人，必須接受歷史的制裁與審判」。

展中展出，根據促轉會的統計，在台灣轉型正義資料庫中有終審判決資料的8317筆案件中，因蔣中正核定介入判決改判死刑者達259人。展中展出徐會之的槍決判決文件(複製版，非原件)。黃埔出身的徐會之，1950年遭以「預備顛覆政府」論罪，原被判處徒刑5年，但蔣中正批示「應即槍決可也」。胡適在1953年與蔣中正會面時，當面向蔣中正規勸，「憲法只許總統有減刑與特赦之權，絕無加刑之權。而總統屢次加刑，違憲甚明。」

李永得以「犯罪嫌疑犯」形容蔣中正在白色恐怖時代介入判決的角色，指出蔣中正雖身為總統，憲法並未給予權利判死刑，連胡適都曾當面進諫蔣中正。但這些資料目前都是學術調查，必須透過司法或政治程序討論他是否透過國家暴力犯法。他表示，司法程序可以南韓總統全斗煥為例，他對南韓經濟有貢獻、卻也透過國家暴力犯法，最後遭送上司法法院判無期徒刑，再由當時的總統予以特赦。

「蔣中正總統與台灣特展」展中展出徐會之的槍決判決文件複本。黃埔出身的徐會之，1950年遭以「預備顛覆政府」論罪，原被判處徒刑5年，但蔣中正批示「應即槍決可也」。圖／文化部提供
「蔣中正總統與台灣特展」展中展出徐會之的槍決判決文件複本。黃埔出身的徐會之，1950年遭以「預備顛覆政府」論罪，原被判處徒刑5年，但蔣中正批示「應即槍決可也」。圖／文化部提供

蔣中正 李永得 司法

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