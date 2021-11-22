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新北議員張志豪帶2議員參選人 路口冒雨宣講4不同意

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員張志豪今與台北市議員參選人趙怡翔、新北市議員參選人李宇翔一早於中和路口宣講公投。圖／張志豪提供
新北市議員張志豪今與台北市議員參選人趙怡翔、新北市議員參選人李宇翔一早於中和路口宣講公投。圖／張志豪提供

2022地方選舉在即，新北市議員張志豪今與台北市議員參選人趙怡翔、新北市議員參選人李宇翔一早於中和路口宣講，張志豪表示，今早雖然下起大雨，但也澆不熄他們愛台灣的熱情，呼籲民眾投下四張不同意，台灣才會更穩定，並歡迎一同參與晚間的公投說明會。

張志豪、趙怡翔及李宇翔今早特別抓通勤尖峰時間上午8時30分至9時30分左右，於中和及員山路口合體宣講，期待能向更多往來人車宣傳1218公投「四個不同意」。而現場也下起大雨，三人穿起雨衣持續宣講，並有支持者向三人打招呼、比愛心，還有更熱情支持者一同加入站台，他們一同呼籲經過民眾，務必用四張不同意公投票讓台灣更有力，這樣才能「人民安心、台灣安定」。

張志豪表示，今早雖然天候不佳，但澆不熄他們守護台灣的熱情，三人會一同站出來，就是要展現決心，號召年輕朋友用行動一起宣傳並投下四張不同意，台灣才會更穩定。另外，今晚6時30分還將在力行福德宮辦理公投說明會，還將邀請副總統賴清德及立法委員江永昌，歡迎民眾一同參與。

新北市議員張志豪今與台北市議員參選人趙怡翔、新北市議員參選人李宇翔一早於中和路口宣講公投，現場也下起大雨，三人穿起雨衣持續宣講。圖／張志豪提供
新北市議員張志豪今與台北市議員參選人趙怡翔、新北市議員參選人李宇翔一早於中和路口宣講公投，現場也下起大雨，三人穿起雨衣持續宣講。圖／張志豪提供

公投 趙怡翔

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