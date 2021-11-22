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被馬英九批不懂才反對核四 林姿妙：為縣民安全做對的事

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
前總統馬英九今天批評新北市及宜蘭縣長因不懂才反對核四，林姿妙回應表示，為了縣民的健康安全，堅持做對的事。本報資料照
前總統馬英九今天批評新北市及宜蘭縣長因不懂才反對核四，林姿妙回應表示，為了縣民的健康安全，堅持做對的事。本報資料照

針對四大公投案中是否「重啟核四」，新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙都表態反對重啟核四，今天被前總統馬英九指出因為不懂才反對核四。對此，林姿妙回應表示，沒有安全就沒有商轉，縣府為了45萬縣民安全，堅持做對的事。

以核養綠共同發起人李敏今天舉辦「用過核燃料處理論壇」，前總統馬英九致詞表示，新北市跟宜蘭縣兩位地方首長就是因為不瞭解核廢處理過程，因而反對重啟核四，令人遺憾。

他說，因為政治因素，國內一直將工程的專業技術問題用非理性的語言討論，2018年以核養綠公投以六比四通過，因此反核絕對不是全民共識，減碳跟穩健用核才是民眾真正期盼的。

針對遭馬英九點出不懂核四，宜蘭縣長林姿妙表示，反對核四重啟的這件事跟政治無關，宜蘭與新北貢寮的核四廠距離只有8公里，宜蘭維持好山好水環境很重，為了宜蘭45萬縣民的健康與安全，縣府堅持作對的事，核四沒有安全就沒有商轉，為了安全，大家要一起努力。

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