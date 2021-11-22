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防換臉技術影響選舉 綠委提修選罷法最重關7年半

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜今與同黨立委郭國文、何志偉、蔡易餘、江永昌共同舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民進黨立委高嘉瑜今與同黨立委郭國文、何志偉、蔡易餘、江永昌共同舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

網紅小玉利用Deepfake變臉技術以名人臉孔製作A片，民進黨立委高嘉瑜也成受害者。高嘉瑜今與同黨立委郭國文、何志偉、蔡易餘、江永昌共同舉行記者會，除了將提出刑法修正草案，嚴懲散布網路合成影像行為，也將提案修選罷法，若透過變臉技術變造照片、影片，企圖影響選舉者，最高可處7年半有期徒刑。

高嘉瑜指出，變臉技術除用於性犯罪，也可能被用在金融犯罪及影響選舉，但現行刑法規範及處罰不足，她將提出修法，意圖供行使之用，以電腦技術變造不實照片、影像等，足以損害公眾或他人，可處3年以下有期徒刑，行使相關影像者可處5年以下有期徒刑；無故偽造、變造性私密影像者，可處3年以下有期徒刑，意圖散播或營利者，可處5年以下有期徒刑。

高嘉瑜表示，變臉技術必然加劇假消息對選舉破壞力，甚至被境外勢力濫用，造成國安危機。因此她也將針對總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法上擬具條文草案，以電腦技術或其他科技偽造、變造照片、影片、語音或電磁紀錄者，加重影響選舉之責，最高可處7年半有期徒刑，並增訂傳播業者協助下架義務。

郭國文表示，變臉技術可能成為意圖使他人不當選利器，如四大公投案，可能以此方式混淆政治人物立場，並改變政治人物長期累積形象；何志偉說，全球已有多名領袖也成為變臉技術下的受害者，當加害人犯罪工具在海外時，仍有待跨國之間因應。

蔡易餘表示，最近元宇宙概念夯，變臉技術也可能被用於此，相關修法必須跟上科技演變；江永昌則建議，針對軟體撰寫者、販售者、提供者、使用者、散播者都應該有明確法律管制及處罰，不然一切都白談。

法務部專門委員紀致光回應，關於變臉技術用於性犯罪部分，法務部11月17日已把修法草案提到行政院，不足之處會在行政院審查會中再討論，至於涉及選罷法部分，主管機關屬內政部，會再共同討論，調整相關刑事法規。

高嘉瑜

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