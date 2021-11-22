與僑委會視訊台商「被表態」反萊豬 藍下周排專案報告

僑委會日前與台商總會長舉行視訊會議，討論對台美經貿關係及台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的議題，委員長童振源會後於臉書提及，世界台商憂心禁萊豬進口，將阻礙台灣參與CPTPP。國民黨團今舉行記者會抨擊童振源藉視訊會議，設計台商「被表態」反萊豬，嚴重違反行政中立。

國民黨團總召費鴻泰指出，視訊會議應是討論如何幫助中華民國加入CPTTP，童振源竟將議題導向「反萊豬公投」，離譜至極，破壞台商總會成立28年「獨立自主、不涉入政治、不分藍綠」的傳統精神，黨團要給予最嚴厲的譴責。

曾任世界台商總會長的國民黨立委溫玉霞說，世界台商總會成立28年來，始終保持的獨立自主的社團，攸關政治相關議題從不涉入，目的在於維持台商總會的團結與和諧，台商總會給外界的印象都是「行善、做公益、愛台灣」，僑委會基於政治需要，故意將台商總會引導風向，讓外界誤以為台商總會贊成萊豬進口。

費鴻泰指出，童振源2012年在政大國家發展所擔任特聘教授時曾說過，開放瘦肉精美牛與經貿自由化，「兩者沒有直接關係」；這只是台美雙方眾多貿易往來的一小部分，「即使我們開放進口，也不代表台灣經貿比較自由化，像歐盟等國家也沒有開放，難道歐盟就沒有融入全球經貿自由化？」

第18屆世界台商總會總會長黃正勝透過視訊指出，台商總會一向不談論政治問題，現任總會長王德發表不當言論，破壞世界台商總會團結、和諧的優良傳統，針對其不當言論，必須向所有台商會員公開道歉。

外交及國防委員會國民黨籍召委陳以信說，下周外委會將排定議程，就四大公投議題，邀集外交部、國防部、僑委會、退輔會，針對行政不中立事項進行專案報告，要求童振源說清楚、講明白。