監察院核四報告 綠委要求送檢調嚴查不能鴕鳥心態

包括「重啟核四」等四大公投案將於年底投票，日前監察委員田秋堇、蔡崇義、賴振昌舉行記者會，公布「台電奇異核四仲裁案調查報告」，指2014年時任經濟部長張家祝表示核四安全無虞，但經監院2年調查發現問題重重更涉及安全性，因此在本月初通過糾正經濟部、台電。民進黨立委許智傑今天表示，這不應該只是糾正而已，應該要送檢調，這很明顯就是圖利，要求監察院不能鴕鳥心態，「這一看就有圖利問題。」

許智傑今天在司法及法制委員會質詢朱富美，他表示，台電於104年向國際仲裁院提供「43項反請求」，其中第8項是關於核四要能耐受180天的輻射累積劑量，但台電與奇異公司研議後，卻改成只能耐受100天的輻射安全劑量，他質疑，「180天改為100天，這叫做變更設計，沒有任何金額修正，只有規格下修，這有沒有圖利？」

許智傑也說，當時馬英九政府的原能會否決馬政府的經濟部跟台電，跟民進黨政府沒有關係；涉及改規格降、低規格，很明顯就是圖利廠商，希望監察院糾正之外也可以一併送檢調處理。

許智傑也問，監察院調查出爐後，相關三個單位怎麽回答？監察院財政及經濟委員會主秘吳裕湘表示，監委的調查報告並沒有提到這部分，調查報告提出後，經濟部、台電都還沒回覆；朱富美則說，許智傑的建議她會帶回去給財經委員會參考。

日前監察院舉行記者會宣布通過糾正經濟部、台電。但由於時間點接近年底重啟核四公投案，外界質疑監察院有無政治動機。不過主查監委田秋堇表示，該案2019年7月就在監院立案調查，重啟核四公投成案是2019年12月；舉行記者會前的確內部也思考過是否會引發政治聯想，擔心被抹黑，但核四是安全問題不是政治問題，不能因為政治公開這份報告，也不能因為政治就不公開這份報告。據悉，對於是否要在此時間點大動作舉行記者會，監委內部也有不同意見。