影／線上貿易會變反萊豬公投 藍委：僑委會行政要中立
國民黨立法院黨團上午在黨團記者室召開「僑委會貿易線上會議 變成挺萊豬大會 童振源濫用行政資源 離譜至極！」，由總召費鴻泰主持、立委溫玉霞等出席，費鴻泰表示，僑委會日前與世界各地台商總會長舉行視訊會議，僑委會委員長童振源事後在臉書發文，指世界台商憂心反萊豬公投，稱不准萊豬進口會阻礙台灣參與CPTPP，尤其是世界台商會是一個超越黨派、獨立自主的機關，卻是設計僑務委員介入相關事情，讓當天與會的台商會長非常生氣，要求僑委會要中立；曾任世台商會總會長的立委溫玉霞則指控僑委會用談貿易的方式與台商們視訊，卻挾帶萊豬議題，拿台商替政府背書，批童振源違背行政中立、濫用公器、假公濟私。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言