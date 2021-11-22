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立陶宛代表處從Taiwan變Taiwanese 我方因「一中」妥協

影／線上貿易會變反萊豬公投 藍委：僑委會行政要中立

攝影中心 / 記者陳正興／台北即時報導
國民黨立法院黨團上午在黨團記者室召開「僑委會貿易線上會議 變成挺萊豬大會 童振源濫用行政資源 離譜至極！」，由總召費鴻泰（右）主持、立委溫玉霞（左）等出席，批委員長童振源違背行政中立、濫用公器、假公濟私。記者陳正興／攝影
國民黨立法院黨團上午在黨團記者室召開「僑委會貿易線上會議 變成挺萊豬大會 童振源濫用行政資源 離譜至極！」，由總召費鴻泰（右）主持、立委溫玉霞（左）等出席，批委員長童振源違背行政中立、濫用公器、假公濟私。記者陳正興／攝影

國民黨立法院黨團上午在黨團記者室召開「僑委會貿易線上會議 變成挺萊豬大會 童振源濫用行政資源 離譜至極！」，由總召費鴻泰主持、立委溫玉霞等出席，費鴻泰表示，僑委會日前與世界各地台商總會長舉行視訊會議，僑委會委員長童振源事後在臉書發文，指世界台商憂心反萊豬公投，稱不准萊豬進口會阻礙台灣參與CPTPP，尤其是世界台商會是一個超越黨派、獨立自主的機關，卻是設計僑務委員介入相關事情，讓當天與會的台商會長非常生氣，要求僑委會要中立；曾任世台商會總會長的立委溫玉霞則指控僑委會用談貿易的方式與台商們視訊，卻挾帶萊豬議題，拿台商替政府背書，批童振源違背行政中立、濫用公器、假公濟私。

國民黨立法院黨團上午在黨團記者室召開「僑委會貿易線上會議 變成挺萊豬大會 童振源濫用行政資源 離譜至極！」，由總召費鴻泰（右）主持、立委溫玉霞（左）等出席，批委員長童振源違背行政中立、濫用公器、假公濟私。記者陳正興／攝影
國民黨立法院黨團上午在黨團記者室召開「僑委會貿易線上會議 變成挺萊豬大會 童振源濫用行政資源 離譜至極！」，由總召費鴻泰（右）主持、立委溫玉霞（左）等出席，批委員長童振源違背行政中立、濫用公器、假公濟私。記者陳正興／攝影

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