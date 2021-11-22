快訊

立陶宛代表處從Taiwan變Taiwanese 我方因「一中」妥協

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商店員被刺死 鄭文燦臉書遭網嗆：還在整天公投

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園龜山昨清晨發生超商男店員因規勸客人戴口罩遭刺死事件，市長鄭文燦發文譴責暴力，但仍引爆網友怒火，不少人留言「桃園治安那麼差，還有時間挺萊豬反核四」報系資料照
桃園龜山昨清晨發生超商男店員因規勸客人戴口罩遭刺死事件，市長鄭文燦發文譴責暴力，但仍引爆網友怒火，不少人留言「桃園治安那麼差，還有時間挺萊豬反核四」報系資料照

桃園龜山昨清晨發生超商男店員因規勸客人戴口罩遭刺死事件，引發外界討論。市長鄭文燦發文表示殘暴行為令人髮指，市府將全力協助家屬善後，但仍引爆網友怒火，不少人留言「桃園治安那麼差，還有時間挺萊豬反核四」「這樣怎麼選總統？或當行政院長？」

桃園龜山一間超商今清晨6點多發生命案，一位41歲蔣姓男子因沒戴口罩，遭超商30歲蔡姓店員規勸，他竟回家拿刀猛刺蔡姓店員，導致對方傷重不治身亡。檢方今天上午解剖遺體，死者父親含淚表示「很捨不得」，希望司法還家屬一個公道。

鄭文燦臉書昨上午8點，分享大溪木藝生態博物館全面開館的喜訊，遭到不少民眾批評。雖然隨後鄭文燦貼文譴責暴力，但仍有不少網友在底下留言批評「這樣誰還敢在外頭走啊？為何不通盤檢討本市治安敗壞」「不安全環境，房子再便宜也別買了」、「說好的社會安全網補6年了，補到哪去了」。

也有人說「整天都是公投」、「請市長大力整頓治安，不要再隨著黨高層作公投秀」、「在你的轄區發生這種事，你還有心情反核四、挺萊豬？」「一天到晚就只知道在炒公投，請問政府對人民安全真的有重視嗎？相關刑罰有修法或加重刑責嗎？」

桃園 鄭文燦 超商

延伸閱讀

超商店員命案 鄭文燦：超商應考慮夜間雙人值班

遭指當年為蓋三接求助鄭文燦？ 馬英九：我不記得

2021桃園鍾肇政文學獎 長篇小說正獎得主寫在地故事

桃園大豹群故事館開幕 讓年輕族人了解祖先歷史

相關新聞

台灣與立陶宛可望建交？吳釗燮：建交非目前工作重點

國民黨立委廖婉汝今詢問外交部長吳釗燮，台灣與立陶宛是否可能建交，吳釗燮回應，「建交邦交不是目前的工作重點」。

稱高端補打政府應道歉惹怒綠營 高嘉瑜：不是要求陳時中

對於打高端疫苗的民眾，出國得再補打兩劑國際認證疫苗，民進黨立委高嘉瑜日前在政論節目中表示，政府應該為造成不便道歉，引發同...

超商店員被刺死 鄭文燦臉書遭網嗆：還在整天公投

桃園龜山昨清晨發生超商男店員因規勸客人戴口罩遭刺死事件，引發外界討論。市長鄭文燦發文表示殘暴行為令人髮指，市府將全力協助...

一條基捷造價425億但基隆不用出錢？ 林右昌又被打臉政治信用拉警報

基隆捷運是不是騙局？是不是蓋不下去？紛擾二個月，交通部長王國材26日要去見台北市長柯文哲，柯王會之後就塵埃落定了嗎？恐怕還沒。一條425億的基隆捷運，林右昌說由中央推動，基隆市不用出錢，但日前王國材卻吐露財主單位有些意見，目前正在溝通當中，林右昌的臉一次次被打，政治信用拉警報。

柯文哲恐成選總統絆腳石 侯友宜：合作才是兩巿之福

網媒「ETtoday」民調顯示，新北市長侯友宜若參選2024總統大選，支持度將勝過副總統賴清德，但若台北市長柯文哲參戰，...

議員要他發誓非A143 黃偉哲：發誓可解決 就不用法院了

國民黨籍台南市議員盧崑福今天在市議會再度針對市長黃偉哲被影射曾當線民，請他發誓和「A143」沒關，以免成為未爆彈以及未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。