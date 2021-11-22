柯文哲成選總統絆腳石？ 侯友宜：合作才是兩巿之福

網媒「ETtoday」民調顯示，新北市長侯友宜若參選2024總統大選，支持度將勝過副總統賴清德，但若台北市長柯文哲參戰，侯友宜將被瓜分票源，輸給賴清德，外界認為柯文哲會成侯的絆腳石，好奇兩人未來互動是否會有尷尬。侯友宜今受訪時表示，自己現在是新北市長，工作就是做好市政，他與柯文哲攜手合作，才是兩市之福。

網媒所做的「2024總統選舉人選調查」顯示，若2024總統大選是由侯友宜對決賴清德，侯友宜的支持度為41.8%，小勝賴清德的38.6%，但若柯文哲選擇參戰，將瓜分侯友宜票源，侯友宜支持度會變成30.3%，輸給賴清德的35.5%，柯文哲支持度則有21%。外界好奇，柯文哲恐成為侯友宜競選總統的最大絆腳石，未來侯與柯互動是否會有尷尬。

侯友宜對此回應，自己現在是新北市長，最重要的是做好市政，柯文哲是台北市長，他也有責任做好台北市政，至於雙北的共同議題都可以合作，只要台北好，新北就會好，反之，新北好，台北也會好。

侯友宜說，雙北是共同生活圈，大家應一起面對困難，解決人民所須，並讓人民安居樂業，這才是兩市之福，所以柯文哲與侯友宜會攜手來共創雙北好生活。

另外，新店剛剛傳出槍擊案，外界好奇近日社會風氣是否有變差趨勢。侯友宜表示，新北市的治安不容許挑釁，任何案子一發生，他就會要求警察快速、有效率的破案，全力緝凶，一刻都不能等，全力追查案件，壓制犯罪。