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立陶宛代表處從Taiwan變Taiwanese 我方因「一中」妥協

議員要他發誓非A143 黃偉哲：發誓可解決 就不用法院了

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員盧崑福今天在市議會質詢，請市長黃偉哲要勇於面對A143風暴。記者鄭惠仁／翻攝
台南市議員盧崑福今天在市議會質詢，請市長黃偉哲要勇於面對A143風暴。記者鄭惠仁／翻攝

國民黨籍台南市議員盧崑福今天在市議會再度針對市長黃偉哲被影射曾當線民，請他發誓和「A143」沒關，以免成為未爆彈以及未來被掐住脖子，影響施政。黃偉哲強調，已經公開表示非線民並已報警，若用發誓可解決事情，那就不用法院了。

盧崑福表示，雖然黃偉哲已經澄清並已報警，但大家都很關心並討論，外面也說得很難聽，建議黃市長，直接告人，而不是只是報案，提供線索請警方查。

盧崑福說，黃偉哲擔任市長3年來，各項評比都名列前茅，若曾在大學時代當過線民，就大聲說出來，相信有民眾當靠山，會支持市長。若非網路上所影射的線民，就在市議會上發誓。盧表示，此一影射就如未爆彈，如何做？必須好好思考；也讓人擔心會有人藉此「假天子以令諸侯」，掐住脖子而影響未來施政。

黃偉哲強調，已經在市議會表示非A143，盧崑福則認為黃偉哲是有信仰的市長，若不發誓也不承認，將成未爆彈。黃偉哲回應，若什麼事用發誓都可解決，就不用法院了；盧崑福則希望黃市長未來能走得順利，對於此風暴能應用智慧處理。

黃偉哲 台南 信仰

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