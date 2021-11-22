台灣與立陶宛可望建交？吳釗燮：建交非目前工作重點

國民黨立委廖婉汝今詢問外交部長吳釗燮，台灣與立陶宛是否可能建交，吳釗燮回應，「建交邦交不是目前的工作重點」。

吳釗燮今赴立法院外交及國防委員會報告111年度施政計畫及預算編列情形，多位立委關心立陶宛與台灣關係，特別是中國大陸因不滿立陶宛允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」，昨決定將中立兩國外交關係降為「代辦級」後的可能影響。

民進黨立委趙天麟質詢，面對北京施壓，立陶宛會退縮嗎？吳釗燮表示，「應該不會」，目前已看到立陶宛高層官員、重量級國會議員等人對台立關係發表正面談話。

「我相信立陶宛一定扛得住。」吳釗燮說，接下來就是國際社會對立陶宛的支持，看到歐盟、美國及其他國家對於立陶宛的支持，「相信接下來台灣跟立陶宛的關係只會愈來愈好」。

廖婉汝質詢，在中立外交關係降級後，台灣有沒有機會突破，與立陶宛建立邦交？吳釗燮指出，這部分不是工作重點，在設立代表處後要推動實質關係，包括經貿、文化、城市交流等。

廖婉汝再問，建立邦交不是外交部主要工作？吳釗燮則說，在立陶宛才剛設處，建立邦交不是目前的工作重點；目前已經做朋友，之後要把雙方之間可以合作項目建構好。