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議員質詢問是否捍衛台灣 潘孟安：追求和平、但不畏戰
屏東縣議會今議員總質詢，無黨籍蔣月惠質詢縣長潘孟安，如果面對大陸入侵是否會上戰場或是投降，潘孟安說，他不會投降，會上戰場，會誓死捍衛台灣責任，這是身為台灣人價值。
蔣月惠質詢問潘孟安，如果面對大陸侵犯台灣，潘孟安是會上戰場還是會投降，潘孟安說，「廢話，會上戰場」，會盡國民應盡義務，捍衛台灣，但希望兩岸是和平相處。
蔣月惠質疑，許多政治人物都有公開表態，為何潘孟安不透過社群媒體表態？潘孟安說，政府有一定機制，他是一介平民，國家若有需要他不會退卻，「但不必要敲鑼打鼓」。
縣議員蔣家煌質詢時，潘孟安再度說明，對維護國家主權的態度，潘孟安說，台灣人民一向追求和平、民主、自由。面對國家主權的完整，「我們絕對不輕啟戰端，但一定有捍衛家園、保護人民的決心與責任」，經過台灣民主化過程的訓練與歷練後，「追求和平、但不畏戰」也是身為政治工作者長期的態度與價值。
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